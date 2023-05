Cabo Verde quer atrair investimento brasileiro na área digital

Web Summit

O primeiro-ministro de Cabo Verde participou esta quarta-feira, 3 de Maio, numa palestra na Web Summit no Rio de Janeiro. Ulisses Correia e Silva procurou demonstrar as qualidades de Cabo Verde para investidores e nómadas digitais que se queiram instalar e trabalhar no arquipélago.

O Presidente Lula da Silva recebeu esta terça-feira, 2 de Maio, o primeiro-ministro de Cabo Verde, na capital brasileira. Sobre o encontro com o Presidente brasileiro, Ulisses Correia e Silva explicou, em conferência de imprensa na Web Summit Rio, que o encontro “permitiu definir um quadro de relançamento” e reforçar a “cooperação e o diálogo político diplomático”.

O Presidente brasileiro quer reforçar os laços com países africanos e deve visitar o continente ainda neste ano. O primeiro-ministro cabo-verdiano realçou “uma grande abertura do Presidente Lula em trazer de volta o Brasil a África e a partir de Cabo Verde, que é também uma boa referência não só a nível bilateral, mas também multilateral”.

Cabo Verde esteve representado com duas startups nesta primeira edição do Web Summit Rio, através do programa “GoGlobal”, operacionalizado pela Cabo Verde Digital, num primeiro contacto do país com o mercado da América Latina, que reúne todos os anos em Lisboa empreendedores, startups, investidores e líderes de empresas de tecnologia.

“O Brasil conhece Cabo Verde por outras coisas, não conhece Cabo Verde por causa do digital”, afirmou Correia e Silva, lembrando que Cabo Verde quer “atrair o interesse do investidor brasileiro para o arquipélago”.

Cabo Verde mostrou-se no Rio de Janeiro como um país para investimentos, com o primeiro-ministro cabo-verdiano a afirmar que “o Brasil é um mundo e precisa conhecer Cabo Verde”.

O chefe do executivo cabo-verdiano participou na quarta-feira, 3 de Maio, a uma conferência no WebSummit Rio, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Ulisses Correia e Silva admitiu a possibilidade de uma edição em menor escala do Web Summit poder acontecer em Cabo Verde. “Estamos a ver se preparamos um fórum de Cabo Verde no Brasil para pôr em contacto investidores cabo-verdianos e investidores brasileiros e apresentar o país”, avançou o primeiro-ministro de Cabo Verde.

