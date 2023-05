Cabo Verde

PR cabo-verdiano pede consideração dos outros órgãos de soberania

Áudio 01:32

José Maria Neves, Presidente cabo-verdiano, no dia 24 de Outubro de 2022, em Dacar. © RFI/ Lígia Anjos

Texto por: Odair Santos 1 min

O chefe de Estado cabo-verdiano disse no sábado à tarde na ilha de São Vicente que os outros órgãos de soberania devem considerar as mensagens do Presidente da República. José Maria Neves falou aos jornalistas sobre as suas mensagens como Presidente depois de o chefe de governo ter qualificado de "opinião" a mensagem do Presidente sobre a crise no sector dos transportes marítimos em Cabo Verde.