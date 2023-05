Ulisses Correia e Silva em Marrocos numa visita que marca “nova era” entre os dois países

Cabo Verde/Marrocos

O primeiro-ministro cabo-verdiano encontra-se em Marrocos numa primeira visita oficial a convite do Chefe do Governo marroquino. Para Ulisses Correia e Silva esta deslocação constitui um marco importante nas relações entre os dois países e está a ser marcada pela realização da Comissão Mista Cabo Verde - Marrocos, em Rabat, sob o tema “Construindo uma Nova Era de Cooperação e Parceria Estratégica e Pragmática entre Cabo Verde e Marrocos”.

Após Cabo Verde ter alterado a sua posição em relação ao Sahara Ocidental reconhecendo a “integridade territorial” do Reino de Marrocos, as relações entre os dois países entraram numa “nova era” como afirmou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, em declarações à rádio pública Cabo-verdiana em Marrocos, onde se encontra numa visita oficial de três dias iniciada na terça-feira.

“Estamos a iniciar uma nova era nas relações entre Cabo Verde e Marrocos, pelo reconhecimento da integridade do território marroquino incluindo o Sahara Ocidental e o facto de termos aberto a nossa embaixada em Rabat e o consulado em Dakhla tem um sentido muito forte. O sentido de reforçarmos as nossas relações político diplomáticas”, afirmou o chefe do executivo cabo-verdiano, acrescentando que Marrocos vai abrir embaixada em Cabo Verde.

Em Rabat, de acordo com nota do governo, o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva preside, nesta quarta-feira, a abertura do Fórum Empresarial Cabo Verde/Marrocos, onde vai ser assinado um acordo entre o Conselho Superior das Câmaras de Comércio e de Turismo de Cabo Verde e a Confederação Geral das Empresas Marroquinas.

Ainda no âmbito da visita Oficial do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, a Marrocos e da Comissão Mista entre Cabo Verde e Marrocos, foram assinados vários acordos bilaterais que abrangem áreas como a Economia Azul, Educação/Ensino Superior e Formação Técnico Profissional, Energia e Água, Saúde, Agricultura, Cultura, Transportes aéreos e marítimos.

O Governo de Cabo Verde destaca o acordo de supressão de vistos entre os dois países em passaportes ordinários rubricado na terça-feira.

Ouça a Reportagem de Odair Santos, o nosso correspondente.

Correspondência de Cabo Verde 10-05-2023

