Cabo Verde: Oposição critica Governo pelo reconhecimento territorial de Marrocos

Cabo Verde

O presidente do PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana, Rui Semedo, criticou o Governo pelo reconhecimento territorial de Marrocos que inclui o Saara Ocidental. Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Integração Regional sublinha que a postura da oposição é ideológica e de quem não consegue ver a evolução em relação à questão do Saara Ocidental.

Publicidade Continuar a ler

O líder do PAICV, Rui Semedo disse que ao reconhecer a "integralidade territorial" marroquina, para além de representar uma mudança profunda da política externa de Cabo Verde, o Governo coloca em “crise” as posições adoptadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas e a própria constituição de Cabo Verde.

Parece ter feito vista grossa em relação a alguns artigos da Constituição da República que diz que o Estado de Cabo Verde defende o direito dos povos à autodeterminação e independência, apoia a luta dos povos contra qualquer forma de dominação ou opressão politica ou militar e participa no combate internacional contra o terrorismo e a criminalidade organizada transnacional.

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Integração Regional, reconheceu que o "congelamento" das relações com a República Árabe Saaraui Democrática (RASD) aconteceu no executivo do PAICV. Rui Figueiredo Soares disse que a postura do líder da oposição é uma questão ideológica e que não consegue ver a evolução em relação à questão do Saara Ocidental.

O presidente do PAICV parece não entender que para um país como Cabo Verde ter uma política externa coerente, clara, credível, responsável e ao serviço do interesse nacional significa, acima de tudo, estar em condições de ler a evolução da situação internacional e desenvolver relações de parceria que permitam promover a defesa do interesse nacional, ao invés do apego confortável ao passado, princípios e valores assumidos de forma estática.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional afirmou ainda que “a postura do PAICV, como pudemos ouvir da boca do seu presidente, está marcada por pressupostos ideológicos, que ficaram patentes relativamente à questão do Saara Ocidental e à não condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro