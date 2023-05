Governo recusa entrada de novos operadores marítimos em cabo Verde

Cabo Verde

O Governo de Cabo Verde não vai permitir a entrada de novos operadores de transportes marítimos para não desestabilizar o mercado. As declarações são do vice-primeiro-ministro Olavo Correia que defende que o modelo com três operadores é suficiente para ligar o transporte marítimo inter-ilhas.

As autoridades cabo-verdianas consideram que a entrada de novos operadores de transportes marítimos no arquipélago vai criar instabilidade no mercado. As afirmações são do vice-primeiro-ministro Olavo Correia, admitindo que esta situação pode criar um custo adicional para os contribuintes. Uma sitia que o governo quer evitar.

“O que nós estamos a dizer é que neste momento se o serviço for bom, não precisamos de mais operadores para vir criar um quadro de instabilidade ao modelo de negócio e ao modelo financeiro, que no final quem vai pagar são os contribuintes e os utentes. Mas vamos continuar atentos e em função das necessidades que o nível de serviço que vier a exigir o governo de Cabo Verde tomará medidas em relação a esta matéria”, afirmou vice-primeiro-ministro que é também ministro das Finanças, do Fomento Empresarial e da Economia Digital.

Olavo Correia defende que o modelo com três operadores é suficiente para ligar o transporte marítimo inter-ilhas. Actualmente existem três empresas que operam no mercado cabo-verdiano de transportes marítimos de passageiros e cargas - Armas, Polaris e a CV Interilhas que faz o serviço público.

A proibição de entrada de novos operadores está prevista na adenda, assinada em 20 de Abril, ao contrato de concessão do serviço público de transporte marítimo interilhas de carga e passageiros, atribuída por 20 anos, desde 2019, à CV Inter-ilhas, liderada em 51% pela portuguesa Transinsular.

