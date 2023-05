UCID: Regionalização passa por revisão da Constituição

Cabo Verde

A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática - UCID - vai propor a revisão da Constituição da República para que Cabo Verde possa avançar com o processo de regionalização. O deputado e militante da UCID, António Monteiro, explicou que os democratas cristãos defendem que o poder deve estar mais próximo das pessoas.

União Cabo-Verdiana Independente e Democrática-UCID- quer uma reforma profunda do Estado que passa pela regionalização política de Cabo Verde. A ideia foi apresentada durante uma conferencia sobre a regionalização, organizada pelo partido, fundado a 13 de Maio de 1978 por cabo-verdianos residentes na Holanda, para assinalar os 45 anos de existência.

Em declarações à televisão pública cabo-verdiana, o deputado e militante da UCID, António Monteiro, explicou que os democratas cristãos defendem que o poder deve estar mais próximo das pessoas, pois só desta forma o país vai atingir o desenvolvimento e criar riqueza. A UCID acredita que a descentralização do poder só pode acontecer através da regionalização, propondo a revisão da Constituição.

“Vamos ter que propor a Assembleia Nacional uma Revisão da Constituição da República e esperar que os colegas no Parlamento e partidos políticos possam connosco trabalhar no sentido de termos uma regionalização real, porque somente com uma regionalização real é que o país poderá aumentar ainda mais a possibilidade do desenvolvimento e do crescimento da riqueza” disse António Monteiro.

Em Novembro de 2018, o Parlamento aprovou na generalidade uma proposta do Governo de regionalização administrativa de Cabo Verde, mas a iniciativa foi cancelada pelo executivo na sessão parlamentar de Março de 2019, depois PAICV ter chumbado, na votação da especialidade, alguns artigos considerados importantes na criação de 10 regiões administrativas no país. Estas regiões queriam ser regiões ilhas, com a excepção da maior ilha de Cabo Verde – Santiago-que deveria ter duas regiões.

