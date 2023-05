Cabo Verde: Governo abre inquérito após morte de recém-nascidos

Cabo Verde

Nas últimas duas semanas, seis recém-nascidos morreram no Hospital Batista de Sousa na ilha de São Vicente, em Cabo verde. As autoridades abriram um inquérito para apurar as responsabilidades e prometem apresentar um relatório até ao final do mês.

Desde o início do mês de Maio, foram registados seis óbitos de recém-nascidos no serviço de neonatologia do Hospital Baptista de Sousa, na ilha de São Vicente.

Em declarações à imprensa, varias mães afirmaram que foram detectados alguns problemas durante o acompanhamento pré-natal, problemas relativizados pelos médicos que garantiram que a vida do bebé ou da mãe não estavam em risco.

As mães dizem-se revoltadas com a forma como foram tratadas no hospital central de São Vicente, queixando-se do cuidado “deficiente” que receberam. A morte dos recém-nascidos chocou a sociedade civil que instou as autoridades de saúde a prestarem um esclarecimento.

A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, já tomou conhecimento das mortes e disse que mandou instaurar um inquérito para esclarecer as causas das mortes.

“O governo ao tomar conhecimento das notícias mandou criar uma equipa para fazer o inquérito e estaremos a prenunciar assim que tivermos o resultado dos trabalhos” afirmou.

Em nota, o Ministério da Saúde avançou que “a investigação pretende apurar factos sobre como os cuidados médicos, de enfermagem e de atendimento prestados às mães e aos bebés recém-nascidos, bem como as boas práticas de segurança e qualidade da prestação dos cuidados aos pacientes. E ainda apurar as causas que estão na origem das mortes dos bebés no Hospital Baptista de Sousa e os procedimentos técnicos e administrativos adoptados na emissão dos atestados de óbito e ainda na comunicação com os pais e familiares”.

O Ministério da Saúde informou ainda que foi nomeada “uma equipa de especialistas nas áreas de gineco-obstetrícia, neonatologia e enfermagem, composta por profissionais do Hospital Agostinho Neto e da Direcção Nacional da Saúde, que deve apresentar um relatório, até final deste mês”.

Em Janeiro, no mesmo Serviço de Neonatologia do Hospital Baptista de Sousa, foram registados outros cinco óbitos de bebés recém-nascidos, na época os responsáveis médicos alegaram que malformações congénitas e prematuridade foram as causas da morte.

