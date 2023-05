Festival Gamboa

29ª edição do Festival de Música da Praia da Gamboa

Para celebrar os 165 anos da criação do município da Praia, decorre na capital do país a 29ª edição do Festival de Música da Praia da Gamboa. Neste segundo e último dia passam pelo palco nomes sonantes da música cabo-verdiana como kinzim, Ruben Teixeira, Beto Duarte, Grace Évora, Dynamo entre outros.