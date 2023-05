PR de Cabo Verde apoia realização do referendo no Saara Ocidental

Cabo Verde

Após o Governo ter reconhecido a integridade territorial de Marrocos, que inclui o Saara Ocidental, o Presidente da República, José Maria Neves assume uma posição contrária e apoia a realização do referendo no Saara Ocidental.

Alguns dias depois de o chefe do executivo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, ter afirmado que o governo de Cabo Verde reconhece a integridade territorial de Marrocos que inclui o Saara Ocidental, o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, veio agora defender a realização de um referendo no Saara Ocidental para que o povo dessa região possa decidir sobre o seu futuro e o seu destino.

"Esperamos que este referendo possa realizar-se, para que efectivamente este conflito que ainda existe na África do Norte, do Magrebe, possa ser efectivamente resolvido, a bem do povo sarauí. É bom dar a palavra ao povo sarauí, no quadro do sistema das Nações Unidas, respeitando o direito internacional para que o povo decida sobre o seu futuro e decida sobre o seu destino", afirmou o Chefe de Estado cabo-verdiano durante uma intervenção no âmbito das comemorações, na cidade da Praia, do dia de África, que se assinala a 25 de Maio.

José Maria Neves disse ainda que respeitando o direito internacional e respeitando a Carta das Nações Unidas, Cabo Verde, em 1979 tinha reconhecido a independência da República Sarauí Democrática, mas acabou por congelar esse reconhecimento, de acordo com as orientações das Nações Unidas, para que se aguardasse a realização do referendo.

