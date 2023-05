Cabo Verde: Governo prepara expansão do aeroporto Internacional Aristides Pereira

Aeroporto/Cabo Verde

Boa Vista – O governo cabo-verdiano está a preparar a expansão do aeroporto Internacional Aristides Pereira. Para tal, pretende expropriar 20 mil metros quadrados de terrenos pertencentes a 35 famílias.

No quadro da estratégia de expansão e de modernização do aeroporto Internacional Aristides Pereira, na ilha da Boa Vista, o Governo de Cabo Verde decidiu pela expropriação, com carácter de urgência, de 20 mil metros quadrados de terrenos pertencentes a 35 famílias e indemnizar os proprietários dos mesmos.

Trata-se de um investimento obrigatório do contrato de concessão com a francesa Vinci. De acordo com o director-geral do Património de Estado e Contratação Pública, Francisco Moreira, a expansão do aeroporto da ilha da Boa Vista visa promover o turismo e reforçar a posição competitiva dos aeroportos nacionais, em benefício da economia do país e dos utilizadores das infraestruturas e serviços aeroportuários.

Francisco Moreira também explicou que as indemnizações vão custar ao estado 200 mil contos, cerca de 22 milhões de euros. “À volta de 200 mil contos neste momento a verba está a ser mobilizada para que o estado cumpra com o seu papel", salientou.

Para evitar o que aconteceu no passado, quando o governo da altura expropriou os terrenos para construir o Aeroporto da Boa Vista, para indemnizar os proprietários das terras, o director-geral do Património de Estado e Contratação Pública garantiu que este processo será celere.

"Para esse processo concreto posso dizer que dentro de 30 dias, seguramente, essas pessoas serão compensadas pela expropriação", defendeu.

