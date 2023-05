Cabo Verde: deputado baleado na cidade da Praia está fora de perigo

Cabo Verde

O deputado cabo-verdiano Manuel Moura foi baleado na noite de sábado (27) na cidade da Praia. O deputado do MpD (Movimento para a Democracia) está hospitalizado, mas estável e fora de perigo. O líder do grupo parlamentar, Paulo Veiga, apelou a reforçar o combate à insegurança.

O deputado cabo-verdiano Manuel Moura foi surpreendido por um assalto que ocorreu na zona de Terra Branca na noite de sábado (27). O deputado do MpD (Movimento para a Democracia, no poder) encontra-se hospitalizado no Hospital Universitário Dr Agostinho Neto (HUAN), mas está estável e fora de perigo, de acordo com fontes do partido à Lusa.

Manuel Moura foi eleito pela X legislatura, de 2021 a 2026, pelo círculo eleitoral de Santiago Sul e também integra a Comissão especializada de Relações Externas, Cooperação e comunidades da Assembleia Nacional.

Este acontecimento suscitou uma onda de reacções por parte do partido. De acordo com Paulo Veiga, líder do grupo parlamentar, o deputado foi baleado no rosto com uma arma presumivelmente de fabrico artesanal. O líder lamentou o ocorrido e aproveitou para renovar o pedido de combate à insegurança em Cabo Verde, nomeadamente na cidade da Praia.

“Só a polícia não consegue resolver este problema, que vai além do policiamento das ruas, tem a ver com a perda de valores na nossa sociedade, na Praia especialmente, que está a degradar-se”, afirmou.

Paulo Veiga acrescentou que este problema não pode ser analisado somente da perspectiva das forças de segurança, e que deve ser discutido pela sociedade, para "ver os caminhos que temos que reverter" porque de acordo com o parlamentar, este problema "está a se tornar realmente em algo problemático”.

O presidente do MPD e primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, espera que a polícia faça tudo o que estiver a seu alcance para capturar a pessoa que baleou o deputado Manuel Moura, eleito nas listas do MpD pelo círculo de Santiago Sul.

“Visitei hoje à tarde (domingo, 28 de maio), o Ney Moura, o nosso companheiro deputado. Fiz-lhe a expressão de melhoras, acreditar na sua recuperação. Temos de fazer tudo, a Polícia Judiciária e Polícia Nacional para apanhar e levar ao tribunal quem praticou este acto. Este tipo de situação não pode ficar impune é preciso fazer o máximo. Isto é válido para qualquer tipo de crime que atinja a vida das pessoas ou põe em perigo a vida das pessoas” disse Ulisses Correia e Silva, durante uma entrevista na noite de domingo à televisão pública cabo-verdiana, sobre a XIII Convenção Nacional do MpD.

O crime contra o deputado Manuel Moura ocorreu na noite de sábado, horas depois do MpD, partido no poder ter concluído, na cidade da Praia, a sua XIII Convenção Nacional.

Neste momento há um projecto de lei para transformar os crimes com arma de fabrico artesanal, designados popularmente de "boca bedjo", com penas iguais às armas de fogo. Esta lei foi aprovada no âmbito legislativo e foi promulgada pelo Presidente da República.

