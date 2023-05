Grupo Vinci/Cabo Verde

Em Cabo Verde, o grupo Vinci tem até ao próximo dia 18 de julho para iniciar a concessão dos aeroportos do arquipélago e cumprir as 21 condições do contrato de concessão para gestão dos aeroportos e aeródromos do país.

O prazo até 18 de Julho para a Vinci iniciar a concessão dos aeroportos de Cabo Verde consta do relatório anual de Acompanhamento do Contrato de Concessão do Serviço Público Aeroportuário de Apoio à Aviação Civil, conforme noticiado pela agência Lusa.

De acordo com o relatório de Março, o período de transição, prorrogado, não é suficiente pelo que “se prevê a segunda prorrogação prevista no contrato, alargando o prazo de cumprimento das Condições Precedentes para 18 de Julho de 2023”.Grupo Vinci tem até 18 de julho para iniciar concessão nos aeroportos de Cabo Verde

Há poucos dias, respondendo ao PAICV, que questionou o governo sobre as razões da não entrada em vigor do contrato de concessão dos aeroportos, assinado em julho do ano passado com a francesa –Vinci, o vice-primeiro ministro e ministro das finanças, Olavo Correia, negou o incumprimento dos prazos contratuais e garantiu o início da concessão aeroportuária para Julho.

“Estamos a trabalhar no quadro desse cronograma que está nos documentos assinados. É claro que é um processo complexo que tem um conjunto de condições precedentes para ser observado do lado do estado de Cabo Verde, mas também concessionária. Estas condições estão a ser reunidas para que a concessão possa efetivamente iniciar no segundo semestre. E estamos a trabalhar ‘a todo o vapor’ para que isso aconteça. Quando mesmo ruídos colocados no processo, mais fácil será a sua execução. Vamos começar a concessão nos termos do contrato e julho é o prazo limite”, disse Olavo Correia, no passado dia 18 de Maio, ao ser abordado pela imprensa sobre o cumprimento do contrato de concessão dos aeroportos.

Pela concessão por um período de 40 anos dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos, o Estado cabo-verdiano vai receber do grupo Vinci 80 milhões de euros e a operadora terá ainda de pagar anualmente uma percentagem das receitas brutas, de 2,5% nos primeiros 20 anos, subindo para até 7% nos últimos 10 anos.

