Cabo Verde: relatório aponta infecção como causa de morte de sete recém-nascidos

O relatório do Ministério da Saúde de Cabo Verde divulgado nesta segunda-feira revelou que uma infecção generalizada é apontada como possível causa de morte dos sete recém-nascidos, ocorrida no serviço de neonatologia do hospital Baptista de Sousa em São Vicente.

As mortes dos sete recém-nascidos ocorreram no início do mês passado. A comissão de inquérito criada pelo Ministério da Saúde para apuramento das causas das mortes, em menos de um mês, fez audições e consultou documentos. Chegou a conclusão que a grande maioria das gestantes tinha uma gravidez com risco aumentado para parto pré-termo, pelos antecedentes, e foram seguidas nas estruturas primárias de saúde e todas tinham indicação para seguimento na consulta de alto risco para grávidas. A médica, Iolanda Landim, coordenadora da comissão de inquérito afirma que os sete recém-nascidos poderão ter falecido por sepse neonatal tardia, uma infecção generalizada que ocorre após as primeiras 48 a 72 horas de vida.

“A assistência pré-natal foi cumprida; a qualidade e segurança da assistência durante o internamento do ponto de vista técnico e humano das mães e dos recém-nascidos foi razoavelmente satisfatória. São recém-nascidos prematuros e prematuros extremos que poderão ter falecido por sepse neonatal tardia” disse a coordenadora da comissão de inquérito.

Entre as várias recomendações da comissão de inquérito, no relatório constam o reforço das acções de capacitação na área da comunicação, humanização, liderança dos profissionais; promoção a cultura de discussão interna dos óbitos não esperados e dos casos de não conformidade; e ainda promover a integração de psicólogos nas equipas, melhorando a assistência aos pacientes no hospital Baptista de Sousa em São Vicente

Correspondência de Cabo Verde, 05/06/2023

