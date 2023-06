Taxa de desemprego diminuiu em Cabo Verde

Cabo Verde

A taxa de desemprego em Cabo Verde situou-se em 12,1% em 2022, conforme as Estatísticas do Mercado de Trabalho, produzidas pelo Instituto Cabo-verdiano de Estatística

A taxa de desemprego em Cabo Verde diminuiu, situando-se agora em 12,1%, tendo por base de calculo a nova metodologia recomendada pela Organização Internacional do Trabalho que estima que 24.420 indivíduos em 2022 estavam no desemprego.

O Inquérito Multiobjectivo Contínuo passou a medir apenas o emprego, ou seja, o trabalho remunerado para a determinação dos indicadores do mercado de trabalho, deixando de parte o trabalho para consumo próprio e os estágios não remunerados que eram considerados na metodologia anterior.

Caso se tivesse baseado na metodologia antiga a taxa de desemprego teria sido menor, ou seja, cerca de 9,5%, como explicou à imprensa Alice Pinto, técnica do Instituto Nacional de Estatística e, responsável pelo Inquérito Multiobjectivo Contínuo e pelas estatísticas do mercado de trabalho:

“Taxa de desemprego 12.1%. Mas, se fosse utilizada a metodologia antiga e se fossemos comparar com a taxa de desemprego de 2020 que foi de 12,3%, agora seria de 9,5 %", frisou Alice Pinto.

De acordo com os dados do INE, apresentados na segunda-feira, a população economicamente activa, em 2022, foi estimada em 202.435 indivíduos, com a taxa de actividade a fixar-se em 57,4%.

A população empregada/ocupada no ano de 2022 totalizou 178.016 indivíduos, representando uma taxa de emprego/ocupação de 50,5%.

O número de jovens cabo-verdianos no desemprego e fora do sistema de ensino é de 51.654, representando uma taxa de 29,2%, sendo que a taxa de desemprego dos jovens na faixa dos 15 aos 24 anos foi de 27,3%.

Ouça a reportagem do nosso correspondente Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde, 06/06/2023

