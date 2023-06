Cabo Verde: Fim da 5ª edição do Festival de Literatura Mundo da ilha do Sal

Festival Literatura/Cabo Verde

Ilha do Sal – A 5ª edição do Festival de Literatura Mundo da ilha do Sal, que é uma homenagem ao escritor italiano António Tabucchi, e à linguista cabo-verdiana, Dulce Almada Duarte, termina na noite deste domingo. Hoje, no último ponto da agenda do Festival, vai ser atribuído, pela primeira vez, o Prémio Lhana de Literatura.

Publicidade Continuar a ler

O Prémio LHANA de Literatura tem âmbito nacional e pretende distinguir bianualmente um trabalho literário inédito, escrito em língua portuguesa ou em língua cabo-verdiana, de autoria de escritores cabo-verdianos (em Cabo Verde e na sua diáspora), a ser atribuído no Festival de Literatura-Mundo do Sal, com um valor pecuniário na ordem de um milhão e duzentos mil escudos, cerca de 132 mil euros.

Lhana é o maior prémio de sempre, entre os já atribuídos, para a Literatura de Cabo Verde e contempla, bianualmente, o género Prosa.

O anúncio do galardoado acontece às 17 horas locais desde domingo, 20 horas de Paris, na sessão de encerramento da 5ª edição do Festival de Literatura Mundo da ilha do Sal que, desde quinta-feira, junta na cidade de Santa Maria, 14 escritores e professores cabo-verdianos e de 17 outros países, entre os quais, Angola, Brasil, Itália, Portugal e São Tomé e Príncipe.

A temática central do festival é “Língua e a Identidade”, que segundo a curadora Inocência Mata, está alinhada com a escolha dos homenageados da quinta edição do Festival de Literatura mundo.

"Dulce Almada Duarte, que é uma sociolinguista, aliás da linguista histórica e que, na verdade, estudou crioulo numa perspectiva de articulação entre a língua cabo-verdiana e a construção da identidade cultural cabo-verdiana e no caso de António Tabucchi, um escritor italiano, que escreveu em italiano, mas também em língua portuguesa e a partir do lugar que é Portugal. Não trouxe outras histórias para os seus romances portugueses, mas procurou histórias portuguesas para os seus romances, daí o facto de nós termos pensado nessa dinâmica entre a língua e a identidade", salientou, em entrevista à RFI.

Reflexões com investigadores sobre o tema da Literatura-Mundo, mesa de discussão com escritores e tradutores, uma feira do livro, doação de livros à Biblioteca Municipal do Sal, leituras diversas e encontros com estudantes de escolas básicas e secundárias da ilha do Sal têm marcado a 5ª edição do Festival de Literatura Mundo da ilha do Sal, que termina, hoje, com o anúncio da edição especial do FLMSAL.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro