Cabo Verde aprofunda investigação para apurar causa de morte de recém-nascidos

O ministério da Saúde de Cabo Verde vai aprofundar investigação para apurar a origem da infecção generalizada apontada como a causa da morte de sete recém-nascidos no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

Em conferência de imprensa, o secretário de Estado Adjunto Saúde, Evandro Monteiro, explicou que não vai ser feito um novo inquérito ao caso da morte de sete recém-nascidos no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente. O Ministério da Saúde vai aprofundar as investigações para apurar a origem e causa da infecção generalizada, "sepse neonatal tardia” que apontada como causa das mortes dos sete recém-nascidos.

“Não vamos mandar fazer de novo [o inquérito]. Vamos dar seguimento a todo o trabalho feito. A investigação é um processo contínuo, não feito estático e toma-se decisão. Fez-se uma primeira abordagem muito profunda e muito técnica com pessoas idôneas e pessoas acreditadas. Porque a legislação permite que façam isso. Não é a primeira vez que estão a fazer isso e nem vai ser a última vez. Nós estamos e vamos dar seguimento ao inquérito que como disse é muito técnico”, explicou o secretário de Estado Adjunto Saúde, Evandro Monteiro.

As mães dos sete recém-nascidos que faleceram no serviço de neonatologia do Hospital Baptista de Sousa pedem que seja feito um novo inquérito, agora por uma entidade independente e internacional para apurar as causas das mortes dos recém-nascidos. As mães não aceitam a hipótese de infecção generalizada apresentada como possível causa das mortes.

Também o Presidente da República, José Maria Maria Neves instou a Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) a realizar um novo inquérito.

Entretanto, o Presidente da ERIS, Eduardo Tavares já afirmou que a entidade independente só vai fazer um inquérito se as mães apresentarem provas que contrariam os dados do ministério da Saúde.

“Em apresentando elementos adicionais que comprovem que o resultado do inquérito apresentado não é condizente com aquilo que efectivamente se passou, obviamente, que a ERIS, nesse caso, terá que intervir e fazer o seu próprio inquérito”, disse o presidente da Entidade Reguladora Independente da Saúde.

