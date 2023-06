Cabo Verde: Ordem dos Médicos quer integrar equipa que vai investigar morte de recém-nascidos

Cabo Verde

A Ordem dos Médicos de Cabo Verde quer integrar a equipa que vai continuar a investigar a causa da morte dos sete recém-nascidos, no Hospital Central, da Ilha de São Vicente. O anunciou foi feito pelo bastonário Bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde, Danielson Veiga, durante uma conferencia de imprensa realizada na cidade da Praia.

Danielson Veiga explicou que a Ordem dos Médicos quer integrar a equipa que vai investigar a causa da morte dos sete recém-nascidos, no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, sublinhado que a Ordem é uma entidade reguladora e a sua opinião é fundamental.

Nesse sentido, a Ordem dos Médicos Cabo-verdianos já solicitou ao Ministério de Saúde o relatório geral da primeira investigação para fazer uma análise mais detalhada dos resultados.

"Nós soubemos que o Ministério da Saúde mandou criar uma comissão de inquérito para fazer uma averiguação da ocorrência. O nosso interesse baseia-se em fazer uma análise daquilo que foi publicado no relatório, e tentar extrair alguma coisa que vai de encontro daquilo que se está a passar neste momento em Cabo Verde”, explicou.

O Ministério da Saúde anunciou que vai aprofundar as investigações ao caso da morte dos seis recém-nascidos no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, para apurar a origem e causa da infecção generalizada, dado ao conhecer pelo primeiro inquérito, que tem sido objecto de discussão pública.

As conclusões do inquérito do Ministério da Saúde revelam que a assistência pré-natal foi cumprida e que “a qualidade e segurança da assistência durante o internamento do ponto de vista técnico e humano das mães e dos recém-nascidos foi razoavelmente satisfatória”.

Desta investigação resultaram ainda sete recomendações com vista à melhoria dos cuidados prestados no hospital Baptista de Sousa, nomeadamente o reforço de acções de capacitação na área da comunicação, humanização e liderança dos profissionais, bem como elaborar um plano anual de actualização/supervisão do cumprimento dos protocolos nacionais.

O bastonário da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos, que prestou solidariedade às famílias dos recém-nascidos falecidos, alertou para a sobrecarga de trabalho a que estão sujeitos médicos no arquipélago.

Esta semana, O chefe de Estado de Verde, José Maria Neves, instou a entidade reguladora independente a realizar um inquérito à morte de vários bebés recém-nascidos, considerando que se trata “de uma situação grave e anormal”.

