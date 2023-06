Treinador de Cabo Verde diz que apuramento para o CAN é "dever cumprido"

Futebol

A selecção de Cabo Verde venceu a do Burkina Faso por 3-1, na quinta e penúltima jornada, apurando-se assim pela quarta vez para o Campeonato Africano das Nações (CAN).

Pela quarta vez, Cabo Verde vai jogar a fase final do campeonato africano de futebol. Na penúltima jornada do grupo B, disputado em casa, no estádio nacional, Cabo Verde derrotou o Burkina Faso por 3-1.

Os golos de Cabo Verde foram apontados por Bebé, João Paulo Fernandes e Clé. No final do jogo, o seleccionador nacional, Pedro Brito “Bubista” que conseguiu o segundo apuramento consecutivo enquanto treinador principal, salientou que a proeza é fruto do crescimento do colectivo

“[É um] Dever cumprido. Desde a primeira hora propusemos como objectivo a qualificação. Podendo qualificar ainda faltando uma jornada. Temos de estar extremamente satisfeitos. Mas, quero enviar uma mensagem de agradecimento a todos os jogadores que participaram durante esta campanha. Temos jogadores que estão lesionados e desejamos desde já uma rápida recuperação. Também falar do estágio. Acho que fizemos um estágio bastante proveitoso, em termos de qualidade e em termos de união. Em termos de grupo, a equipa foi espectacular. Quase que tinhamos a certeza que iamos qualificar, se não fosse esse jogo seria no próximo”, disse Bubista

O país inteiro está satisfeito com a qualificação da selecção cabo-verdiana de futebol para o Campeonato Africano das Nações em que a fase final realiza-se na Costa do Marfim em Janeiro e Fevereiro do próximo ano.

O ministro adjunto da Juventude e Desporto, Carlos Monteiro garante todo o apoio financeiro do governo participação de Cabo Verde no CAN 2024

“O futebol já é um desporto com um nível de organização que também exige um nível financeiro muito maior, mas vamos estar, a partir deste momento, a trabalhar com a federação para que a participação de Cabo Verde no CAN corra pelo melhor e sejam garantidos todos os aspectos necessários para uma excelente participação” ministro adjunto do Primeiro Ministro para Juventude e Desporto, Carlos Monteiro.

