Cabo Verde Airlines diz que leilão de faixas horárias da TACV em Lisboa é ilegal

As faixas horárias, até então detidas pela TACV/Cabo Verde Airlines com destino a Lisboa, Portugal, estão à venda. A companhia aérea cabo-verdiana avança que o leilão das faixas horários é um acto ilegal e já está sendo tratado nas instâncias própria. As faixas horárias são geridas pela NAV – Navegação Aérea de Portugal, EPE.

Alguns jornais em Cabo Verde avançam que o corredor aéreo da TACV /Cabo Verde Airlines para Lisboa encontra-se à venda por dívida da companhia cabo-verdiana. Em causa estão supostas dívidas da TACV de cerca de 211.000€. O leilão da faixa horária ("slots"), que foi penhorada por ordem do Tribunal de Lisboa, teve início na última segunda-feira, dia 19 de Junho, e encerra no próximo dia 12 de Julho. A transportadora área cabo-verdiana TACV, já veio a público afirmar em comunicado que o alegado leilão de faixas horárias no aeroporto de Lisboa não existe em Portugal, é um acto que considera ilegal, que não afecta as operações nas terras lusas e já está sendo tratado nas instâncias próprias. O maior partido da oposição em Cabo Verde, o PAICV, já reagiu e através do líder parlamentar, João Batista Pereira, questiona o governo sobre a gestão da TACV. "Para uma empresa pública onde o Estado já injectou milhões de milhões, mas continua sempre atolada em problemas, e ver que, por conta de uma dívida, aparentemente. Porque como nós falámos agora de relatórios de inspecção, e vimos que afinal de contas existem milhões e milhões que estão a ser geridos às escondidas em Cabo Verde. Uma empresa de bandeira como a TACV, por uma divida de 20,000 contos, portanto não consegue saldar essa dívida, é uma situação que nos deixa preocupados." Ouça aqui a correspondência de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde. Correspondência de Cabo Verde, 22/06/2023