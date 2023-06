José Maria Neves quer atenções voltadas para “património riquíssimo de Cabo Verde"

#Cabo Verde

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, visitou a Reserva Integral dos Ilhéus do Rombo e destacou o trabalho do Projecto Vitó na protecção e monitorização das espécies endémicas. O chefe de Estado disse que a sua visita serve para mostrar que “as dez ilhas e todos os ilhéus constituem um património riquíssimo de Cabo Verde".

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, deslocou-se à Reserva Integral dos Ilhéus do Rombo para conhecer o trabalho de protecção e monitorização das espécies endémicas feito pela Associação ambientalista Projecto Vitó. José Maria Neves disse que Cabo Verde tem ainda muito de inédito que é preciso redescobrir para mostrar toda a sua riqueza. Os Ilhéus do Rombo estão localizados entre a Ilha do Fogo e a Ilha Brava, e são formados por cinco ilhéus : Cima, Baixo, Sá Carneiro, Sapado e Rei.

“Isto aqui é uma grande descoberta sobre a enorme riqueza de Cabo Verde. Todos os cabo-verdianos deviam conhecer as ilhas e os ilhéus. Temos de começar a falar de Cabo Verde em toda a sua dimensão e toda a sua riqueza. As dez ilhas e todos os ilhéus constituem um património riquíssimo de Cabo Verde. Então, a minha vinda aqui é para valorizar todas as riquezas e todas as potencialidades do país, mas também para mostrar a todos os cabo-verdianos que quando há empenho, entrega e determinação é possível ir muito longe. O Projecto Vitó deve ser valorizado nesta dimensão e temos de trazer parceiros nacionais e internacionais para podermos projectar mais Cabo Verde e todo esse trabalho”, disse José Maria Neves, que é o Presidente cabo-verdiano a visitar a Reserva Integral dos Ilhéus do Rombo.

José Maria Neves foi nomeado, pela União Africana, em Fevereiro, como "champion" da preservação do património natural e cultural de África. Por isso, nesta visita, o Presidente disse ter uma responsabilidade acrescida para dar a conhecer a África e ao Mundo toda a riqueza natural do arquipélago, que pode ser chave para um crescimento e desenvolvimento sustentável e inclusivo.

Nesta primeira visita, José Maria Neves foi acompanhado por dirigentes da Associação Projecto Vitó e pelos presidentes das Câmaras Municipais de São Filipe e Santa Catarina, da ilha do Fogo, Nuias Silva e Alberto Nunes, já que a ilha do Fogo foi declarada há três anos, juntamente com a ilha do Maio, Reserva Mundial da Biosfera.

