Cabo Verde: projecções demográficas apontam para o envelhecimento da população em 2040

Cabo Verde – Os dados das Projecções Demográficas de Cabo Verde 2021 a 2040, apresentados pelo INE apontam que o país pode chegar cerca de 560 mil habitantes em 2040, com maior concentração da população nas ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, mas com uma tendência para envelhecimento da população ao longo prazo.

Com as projecções do Instituto Nacional de Estatística que mostram que a População de Cabo Verde pode chegar a 560.710 habitantes em 2040; mas com uma diminuição do número de crianças, e um aumento do número de idosos, em consequência da diminuição da fecundidade, e uma tendência para a redução da mortalidade. Com o envelhecimento da população o Governo terá de preparar-se para o “ónus demográfico” adequando políticas, nomeadamente no apoio aos idosos e na área da saúde, avança o secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota.

“Se é certo que neste momento ainda temos uma população jovem expressiva, mas os dados indicam que no futuro tenhamos uma população mais envelhecida, o que demandará medidas e políticas que irão impactar a questões previdenciárias, nas questões de termos um sistema nacional de saúde mais preparado para dar resposta a essa nova situação que se desenha e, por outro lado, permitirá também que se adeque até em termos de planeamento urbano nas questões de acessibilidade que estejam mais consonantes com esta realidade que se desenha”, apontou o secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota em declarações à imprensa à margem de um atelier de divulgação da retroprojecção da população cabo-verdiana 2010 a 2021 e das projecções demográficas de 2021 a 2040.

Os dados das Projecções Demográficas de Cabo Verde 2021 a 2040, apresentados na sexta-feira, pelo INE, mostram ainda que Cabo Verde continua a ser um país de saldo migratório internacional negativo, ou seja, mais pessoas saem do que entram no arquipélago.

As projecções populacionais, em particular, são a principal fonte de dados populacionais entre o período intercensitário, fornecendo estimativas e indicadores demográficos importantes para o planeamento e monitoramento de políticas e acções nos sectores público e privado.

No contexto político, a projecção demográfica tem sido usada para orientar nas políticas públicas em áreas como à educação, saúde, previdência social, planeamento urbano, controlo de natalidade, migração e políticas de envelhecimento. Por exemplo, a projecção demográfica pode ser usada para estimar o número de idosos que precisarão de cuidados de saúde (nos diferentes níveis) e previdência social no futuro, ou então estimar o número de crianças em idade escolar numa determinada região, nos próximos anos, o que pode ajudar os governos a planear a construção de escolas e a contratação de professores.

Correspondência de Cabo Verde, 24/06/2023

