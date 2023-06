Cabo Verde: governo promove acções de combate ao consumo de droga

Cabo Verde

Em Cabo Verde assinala-se nesta segunda-feira (26) o Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, conforme estipulado pelas Nações Unidas. O dia será marcado com várias acções de sensibilização de prevenção do consumo drogas.

Tendo em conta o tema deste ano do Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, que se assinala esta segunda-feira. “As pessoas em primeiro lugar: acabar com o estigma e a discriminação, reforçar a prevenção» a Comissão cabo-verdiana de Coordenação do Álcool e outras Drogas foi a uma comunidade da cidade da Praia promover uma acção de sensibilização com vista a acabar com o estigma a e a discriminação das pessoas que consomem drogas

A secretária executiva da Comissão de Coordenação do Álcool de Cabo Verde e outras Drogas de Cabo Verde, Zania Silva afirma que se deve empáticos e “levar um pouco de informação para quem discrimina pessoas que consomem drogas, porque só faz isso” por falta de formações concretas.

Por sua vez, durante o acto central alusivo ao dia mundial contra as drogas, que decorreu esta manhã, no Palácio do Governo, na cidade da Praia, a ministra da Justiça afirmou que “ é fundamental eliminar o estigma e a discriminação associados às pessoas que sofrem com a dependência química, visto que o estigma impede que essas pessoas busquem ajuda e suporte adequados, contribuindo para um ciclo de isolamento e sofrimento” e “deve ser garantido que elas sejam tratadas com compaixão, respeito e dignidade, oferecendo-lhes apoio e oportunidades de recuperação”.

A ministra da Justiça, vem apelando à sociedade, para denunciar os vendedores de drogas em Cabo Verde “para que esses vendedores possam ser identificados e possam também ser condenados porque vender droga é crime”.

Em Cabo Verde os dados mostram que o principal problema de saúde pública é o alcoolismo. E os dados mais recentes mostram que o consumo de bebidas alcoólicas é cada vez mais precoce, havendo casos de crianças de 8 anos de idade que já ingeriram bebidas alcoólicas.

O presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida, Manuel Faustino receia que o incumprimento das autoridades possa pôr em causa os ganhos alcançados em 2021 no combate ao uso do álcool e outras drogas.

“Em 2021 um estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE) dizia que devido à campanha 17 % da população cabo-verdiana pararam ou reduziram o consumo. Mas, hoje eu tenho dúvidas” afirmou em declarações à imprensa, o presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida, Manuel Faustino.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde

Correspondência de Cabo Verde, 26/06/2023

