Cabo Verde assinala 48 anos de independência de olhos postos sobre desigualdades

Cabo Verde

Cabo Verde assinalou hoje os 48 anos da sua independência, como um “crescimento material visível”. Esta manhã, ao enaltecer os avanços alcançados, o Presidente da República de Cabo Verde não deixou de manifestar a sua preocupação perante o aumento da taxa de pobreza extrema, insegurança alimentar e desigualdade social.

Ao discursar na sessão solene da Assembleia Nacional comemorativa do 48.º aniversário da independência de Cabo Verde, o presidente da República, José Maria Neves afirmou que as conquistas são inegáveis e o crescimento material é visível no país. Entretanto, José Maria Neves, mostrou-se preocupado com o nível da pobreza extrema e desigualdades sociais.

"É motivo de preocupação, o facto de, nos últimos anos, terem aumentado a taxa de pobreza extrema, a insegurança alimentar nas suas diversas vertentes e a desigualdade social. Igualmente, é particularmente inquietante a constatação de que 51.654 jovens, entre os 15 e os 35 anos, estejam tanto sem emprego como fora do sistema de ensino ou formação, representando 29,2% do total dos jovens nesta faixa etária. Isso constitui motivo de elevada preocupação, devendo merecer toda a atenção possível de todos os órgãos de soberania, a começar por esta Câmara dos Representantes do Povo, das autoridades competentes e da sociedade civil, sob pena de consequências futuras eventualmente nefastas", afirmou o chefe de Estado cabo-verdiano.

Para além da sessão solene no parlamento, para assinalar o 48º aniversário da Independência Nacional, várias outras actividades no país e na diáspora assinalam a efeméride.

