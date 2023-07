Cabo Verde: Futuro do continente africano debatido no African Caucus 2023 na ilha do Sal

Cabo Verde

A ilha cabo-verdiana do Sal recebe de hoje até sábado o African Caucus 2023, encontro anual que junta ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais africanos com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial com o objectivo de debater o futuro do continente africano.

Publicidade Continuar a ler

Mais de 300 ministros, governadores dos bancos centrais africanos e outros responsáveis, de 66 nacionalidades, vão estar no African Caucus 2023, que vai decorrer desta quinta-feira até ao próximo sábado na cidade de Santa Maria, na ilha do Sal. Fazendo a antevisão do evento, o Vice Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia explicou que o objectivo do encontro é de construir uma voz comum sobre o continente africano, focalizado no enfrentamento dos desafios de desenvolvimento com os quais países estão confrontados actualmente e Cabo Verde vai aproveitar o African Caucus 2023 para defender os interesses dos pequenos estados insulares.

“Ter o continente africano e toda a finança internacional é para nós um momento de elevada notoriedade para a nossa Nação. Cabo Verde quer liderar os debates, sobretudo no que tange aos pequenos estados insulares este African Caucus vai ser uma excelente oportunidade para colocarmos também a voz dos pequenos estados insulares no concerto das nações e poderemos também defender os interesses e as particularidades de um pequenos estado insular como Cabo Verde" disse Olavo Correia.

A abertura do African Caucus 2023 que vai debater o futuro do continente será presidida amanhã pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva. Mas, hoje, parte do dia vai ser preenchida com um evento da Corporação Financeira Internacional sobre o "Desenvolvimento de mercados de títulos de dívida verde e sustentável em África".

O encontro do African Caucus 2023 versará sobre o tema "Novas Modalidades e Mecanismos para Financiar o Desenvolvimento Económico em África", com três subtemas (i) o futuro da dívida como instrumento de financiamento para o crescimento em África, (ii) financiamento energético, (iii) financiamento climático e (iv) desenvolvimento do sector privado em África: o caso dos Pequenos Estados Africanos.

Criado em 1963 como um fórum para organizar e articular estratégias e acções de interesse comum para a África, as conclusões do African Caucus 2023 em Cabo Verde serão levadas à Assembleia Anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, marcada para Outubro próximo, em Marraquexe, Marrocos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro