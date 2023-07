Cabo Verde: São Vicente acolhe Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e do Sahel

Cabo Verde

A ilha cabo-verdiana de São Vicente acolhe, até hoje, a terceira edição do Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e do Sahel, que reúne centenas de participantes de nove países.

Durante o evento, está a ser avaliada a implementação da agenda de juventude, paz e segurança na África Ocidental e Sahel, em momentos de interação entre autoridades, redes de jovens e entidades regionais, ONU e parceiros.

A secretária de Estado do ensino superior, Eurídice Monteiro, convidada para estar presente no Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e do Sahel, afirmou que a fuga de cérebros do continente africano só se resolve quando os decisores do continente resolverem os problemas da juventude africana. E juntou a sua voz à voz dos jovens:

“Eu gostaria também de juntar aqui a minha voz à vossa voz para fazer esse apelo também e dizer a todo o continente, aos governantes, a todos nós, que os problemas da Juventude de África devem ser resolvidos pelos decisores africanos, pelos nossos empregadores, pela nossa sociedade. Os jovens que sairão do país ou dos países africanos e do continente africano, não encontrarão respostas adequadas lá fora nos outros países, nos outros continentes. Os outros continentes não têm a obrigação de criar respostas adequadas aos jovens que saem do continente africano”, assegurou a secretária de Estado do ensino superior.

A terceira edição do Fórum Anual da Juventude da África Ocidental e do Sahel decorre sob o tema: "Capacitar as mulheres e os homens jovens através de uma educação de qualidade, de um trabalho digno e de soluções inovadoras para tornar a prevenção dos conflitos mais eficaz para manter a paz e a segurança na região". As Conclusões de Fórum Juvenil em Cabo Verde serão entregues à ONU.

