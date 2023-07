Cabo Verde

Cabo Verde: Primeiro posto de carregamento público para veículos eléctricos instalado na ilha do Sal

Em Cabo Verde, a ilha do Sal, a mais turística do país, já tem o primeiro posto de carregamento público para veículos eléctricos. Isto acontece no âmbito do projecto de promoção da mobilidade eléctrica em Cabo Verde - ProMEC.

Primeiro posto de carregamento público para veículos eléctricos instalado na ilha do Sal, em Cabo Verde. © Cortesia Ministério da Indústria, Comércio e Energia

Texto por: Odair Santos

Publicidade Continuar a ler Cabo Verde tem a ambição de alcançar até 2050: a substituição integral dos veículos a combustão para veículos eléctricos, a infraestrutura Nacional de Recarga implementada até 2030, e a frota 100% veículos eléctricos em 2030 na Administração Pública. Para atingir os objectivos, os primeiros veículos eléctricos começam a ser importados, bem com a instalação dos primeiros postos de carregamento público para veículos eléctricos. Sal, que é a ilha mais turística de Cabo Verde, vai ter 8 postos de carregamento, o primeiro já foi instalado. Ao presidir a cerimónia de instalação do primeiro posto de carregamento público para veículos eléctricos, o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, destacou algumas vantagens proporcionadas pela mobilidade eléctrica e os resultados satisfatórios da implementação do Projecto da Mobilidade eléctrica no país, como a redução da dependência de importação de combustíveis fósseis e contribuição para reduzir custos da mobilidade terrestre. Alexandre Monteiro, dá exemplos: "Em relação de consumo interno de combustíveis, os transportes terrestres representam quase 30% do volume de combustível consumido internamente, há também uma parte significativa da electricidade, por isso é que estamos a produzir com fontes renováveis para reduzir essa dependência", disse o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro Na ilha do Sal existem 20 veículos eléctricos a circular, dos quais 8 foram adquiridos com incentivos do Projecto de Promoção da Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde, que dá também incentivos fiscais e aduaneiros através das sucessivas Leis do Orçamento do Estado, medidas essas que visam facilitar a aquisição de veículos eléctricos, tornando-os mais acessíveis aos consumidores. Ainda, no âmbito do ProMEC, há incentivos financeiros específicos para aquisição de veículos eléctricos convencionais e comerciais como táxis, minibus e autocarros. O investimento público do projecto está orçado em cerca de 30 mil contos e é financiado pelo Mitigation Action Facility, e conta com a assistência técnica da Agência Alemã e Cooperação Internacional, GIZ. Ouça a Reportagem de Odair Santos, o nosso correspondente. 01:34 Correspondência de Odair Santos 16-07-2023