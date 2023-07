Cabo Verde: PR exorta jovens a serem embaixadores do país na JMJ

Jornada Mundial da Juventude/Cabo Verde

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, exorta os jovens que vão participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) a serem verdadeiros embaixadores de Cabo Verde e a inspirarem-se no Papa Francisco para ajudar a construir um país com mais fraternidade e amizade.

Nas vésperas da deslocação da delegação cabo-verdiana a Lisboa, para participar na Jornada Mundial da Juventude, que se realiza de 1 a 6 de Agosto, o Presidente da República, recebeu uma delegação representativa dos mais de 900 jovens cabo-verdianos, que vão estar no encontro com o Papa.

José Maria Neves pediu aos jovens para serem verdadeiros embaixadores de Cabo Verde e para se inspirarem no Papa Francisco.

“Vão representar Cabo Verde, espero que representem Cabo Verde condignamente, que seja um grande encontro e espero que esses jovens possam inspirar-se nas mensagens do Papa e em Cabo Verde, com essa inspiração, possam depois ajudar Cabo Verde a ser uma sociedade muito mais fraterna e com mais amizade”, disse o chefe de Estado.

Por sua vez, o diácono e assistente da Juventude Diocesana, José Manuel Vaz, afirma que os jovens peregrinos vão levar a dimensão da fé, vivida nos quase 500 anos da Igreja Católica em Cabo Verde, mas também mostrar a cultura das ilhas na Jornada Mundial da Juventude

“A nossa cultura e a nossa fé que nós vamos levar para Lisboa. E, também o nosso amor, este calor humano que somente nós sabemos dar, bem como a morabeza que só nós sabemos construir”, salientou José Manuel Vaz.

A delegação cabo-verdiana à Jornada Mundial da Juventude é constituído por 913 jovens, sendo que 757 são da Diocese de Santiago e 130 da Diocese do Mindelo.

