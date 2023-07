Polícia cabo-verdiana realiza mega operação em todos os bairros da Praia

Segurança

Para combater a onda de criminalidade na capital cabo-verdiana, a polícia nacional vem realizando operações especiais. Ontem foi feita uma mega operação em simultâneo em todos os bairros da cidade da Praia.

Na mega operação da Polícia Nacional realizada das 17h00 às 20h00 de quinta-feira nos bairros da capital cabo-verdiana foram detidos 31 indivíduos por posse de armas brancas, drogas e desordem na via pública, dos quais, nove serão apresentados ao Ministério Público. O Comandante das Unidades Especiais da Polícia Nacional, José Vaz Cabral, explicou à imprensa, a operação realizada

“Nós abrangemos todos os bairros da capital. Dividimos a cidade da Praia em 10. Temos nove detidos para apresentar no Ministério Público por posse de armas, por posse de estupefacientes e por condução ilegal. Também fiscalizámos a nível aduaneiro 23 estabelecimentos comerciais para verificar selos e se estão em conformidade com a legislação e aprendemos quatro viaturas na fiscalização rodoviária”, disse José Vaz Cabral

O comandante das Unidades Especiais da Polícia Nacional avançou ainda que a mega operação tem a finalidade de prevenir possíveis crimes que possam ocorrer.

“Estamos no Verão, a maioria das pessoas encontra-se de férias, há visitantes e turistas, com mais movimentação na rua há maior probabilidade de acontecerem crimes. Por isso, temos a necessidade de fazer mega operações curtas e vamos continuar até final do verão”, disse o chefe das unidades especiais da polícia cabo-verdiana.

Esta é a segunda mega operação especial realizada pela Polícia Nacional na capital cabo-verdiana em menos de 15 dias, para combater a criminalidade e garantir mais segurança durante o período de Verão.

Ainda com a entrada em vigor há um mês do novo regime jurídico das armas e munições, a Polícia Nacional tem feito mais acções de combate às armas ilegais, sobretudo as de fabrico artesanal.

