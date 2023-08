Afastamento de comentador da televisão constestado em Cabo Verde

Cabo Verde

A decisão de afastar o antigo Presidente da Assembleia Nacional e Provedor de Justiça de Cabo Verde, António Espírito Santo Fonseca, da televisão pública cabo-verdiana está a gerar uma onda de contestação no país. O Chefe de Estado José Maria Neves e os partidos de oposição já vieram condenar este afastamento.

O Presidente da República utilizou a página pessoal do Facebook para condenar o afastamento do antigo Presidente da Assembleia Nacional e Provedor de Justiça de Cabo Verde, António Espírito Santo Fonseca, até então comentador da televisão pública cabo-verdiana.

José Maria Neves disse que é necessário “aprender a discordar, a respeitar as opiniões dos outros e a cultivar a tolerância; caso contrário” em Cabo Verde vai existir “uma democracia de papel, onde há quem pode e manda, sem respeitar a Constituição, as demais leis do país e as regras do jogo democrático”.

Também, o maior partido da oposição, o PAICV através do seu líder Rui Semedo, condenou o afastamento de António Espírito Santo Fonseca como comentador da Televisão de Cabo Verde.

“Se uma figura com este currículo é censurada, imaginem o que não acontecerá ao comum dos cidadãos?” questionou o presidente do PAICV, Rui Semedo, sublinhando que “condena e repudia esta atitude e esta prática que violam as Leis da República e apela o Governo a arrepiar este caminho da erosão das bases do Estado de Direito Democrático e da degradação da qualidade da democracia”

Em resposta, através da rádio pública, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro para a Comunicação Social, Lourenço Lopes, referiu que não há dedo do governo na troca de comentadores na televisão pública.

“É evidente que não. Em todas as televisões do Mundo as redações, as direções de informação, as direções das televisões tomam decisões relativamente à composição dos painéis de análise ou de comentário político ou social. Não há nenhum jornalista em Cabo Verde que diga que alguma vez recebeu orientação ou algum condicionamento por parte do Governo”.

Através de um comunicado lido no Jornal da Noite da TCV, a direção da televisão pública cabo-verdiana esclareceu que a troca de analistas de Jornal de Domingo pretende “garantir um debate público mais plural e enriquecedor, assegurando a diversidade e sobre os temas abordados”.

A direcção acrescenta ainda que “os editores têm autonomia na selecção dos convidados, mas sempre em concertação com a chefia de informação” e “sempre que são convidadas personalidades marcadamente vinculados com a oposição procuramos convidar outras personalidades próximas da situação”.

Entretanto, Felisberto Vieira, que foi presidente da Camara Municpal da Praia e ministro do Desenvolvimento Social e Família, no govermo do PAICV, anunciou que não vai mais participar nas análises políticas no Jornal de domingo da TCV, solidarizando-se com António Espírito Santo.

De acordo com o jornal cabo-verdiano “A Nação” , António Espírito Santo Fonseca, foi afastado do painel de comentadores do Jornal de Domingo, da Televisão Pública, depois dos comentários que fez terem gerado polémica nas redes sociais, sobretudo junto dos militantes e simpatizantes do MpD (partido que sustenta o governo). Os militantes apontaram o dedo à Televisão de Cabo Verde de formar um painel só com “ex-dirigentes de partidos ‘desamigos’ do Governo”, no quadro de uma “estratégia bem urdida para promover o desgaste do Governo”.

Um post do ex-deputado do MpD, Abalberto “Betú” Silva, actual conselheiro económico do Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, acabou por ser a expressão desse desagrado, segundo o mesmo semanário.

