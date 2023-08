Cabo Verde assinala Semana Mundial do Aleitamento Materno

Cabo Verde

A Semana Mundial do Aleitamento Materno que decorre até amanhã, 7 de Agosto, tem sido marcada com várias actividades em diferentes estruturas de saúde de Cabo Verde, com ações de sensibilização e promoção do aleitamento materno.

O Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Agostinho Neto, o mais antigo de Cabo Verde tem realizado encontros com as mães para alertá-las sobre a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses.

Em declarações à imprensa, a directora do Banco de Leite Humano do maior hospital do país, Fernanda Azancoth disse que desde a sua criação em 2011, o Banco de Leite, já recebeu 4904 litros de leite humano e mais de 4800 bebés prematuros já foram beneficiados. Mesmo assim faz um apelo para aumentar o número de doadoras para que Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Agostinho Neto possa ter um estoque de segurança.

“Como acontece ao longo do ano temos alturas mais baixas e mais altas, porque depende dos nascimentos, por isso, neste momento estamos a fazer um apelo, porque necessitamos de mais doadoras para que tenhamos um estoque de segurança sempre no banco de leite. Mães que tiverem excesso de leite e que estão a amamentar os seus filhos que procurem o banco de leite para fazerem a doação e fazer a diferença na vida dessas crianças” disse a directora do Banco de Leite Humano do do Hospital Universitário Agostinho Neto, Fernanda Azancoth.

A Semana Mundial de Aleitamento Materno é comemorada anualmente de 1 a 07 de Agosto. Este ano sob o lema “Apoie pais e mães que trabalham”, Fernanda Azancoth, avançou que o propósito é sensibilizar a sociedade e principalmente os empregadores, através de um conjunto de actividades realizadas ao longo da semana, no sentido de facilitarem para que as mães consigam fazer o aleitamento materno exclusivo até aos seis meses.

De acordo com o Ministério da Saúde, Cabo Verde tem uma taxa de aleitamento materno exclusiva de entre as mais altas da CPLP, aproximadamente 42%, sendo de 40% no ano de 2022, acima da média mundial, com uma taxa de amamentação na 1ª hora de 71% e de 92% no primeiro dia de nascimento. A duração média da amamentação em Cabo Verde é de 15,3 meses, também acima da média mundial, africana e de países de rendimento médio.

