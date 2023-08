Cabo Verde: PR preocupado com a saída de jovens do país, pede estudo para medir o impacto

Cabo Verde

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, mostra-se preocupado com a saída de jovens do país e disse que é fundamental a realização de um estudo para determinar o “impacto do recrudescimento” da saída de cabo-verdianos para o exterior. O chefe de Estado discursava no sábado, 11 de Agosto, na sessão solene da Assembleia Municipal dos Mosteiros, na ilha do Fogo, evento que marca o início das festividades do Dia do Município e da Santa Padroeira, que se comemora na próxima terça-feira.

Publicidade Continuar a ler

O Presidente cabo-verdiano mostrou-se preocupado com a saída de jovens do país, ao presidir na cidade dos Mosteiros, na ilha do Fogo, a sessão solene da Assembleia Municipal dos Mosteiros, acto que marca o início das festividades do Dia do Município e da Santa Padroeira, que se comemora na próxima terça-feira. José Maria Neves disse que nos últimos tempos tem-se registado uma saída sem precedentes de cabo-verdianos para o exterior, sejam quadros qualificados, sejam não qualificados, mas sobretudo jovens que querem sair para procurar outras oportunidades lá fora.

Para o Presidente da República, José Maria Neves, é necessário repor a mão-de-obra que tem saído, observando que esta saída cria espaços vazios no tecido produtivo, económico e sociocultural, que devem ser preenchidos, e formatar as políticas públicas para responder a este impacto de saída de quadros.

“Os cabo-verdianos sempre saíram do país. Houve momentos de pico, quando há mais dificuldades, momentos de mais carestia. É importante, hoje, tendo em conta, mas esse recrudescimento de saída de cabo-verdianos para o exterior, particularmente jovens, é importante que façamos um estudo sobre os impactos desta imigração de modo a podermos formatar políticas públicas adequadas para não termos a desestruturação do tecido produtivo nacional”

00:39 PR cabo-verdiano comenta aumento da saída de cidadãos, 12/08/2023

O chefe de Estado cabo-verdiano discursava na sexta-feira na sessão solene da Assembleia Municipal dos Mosteiros, na ilha do Fogo, evento que marca o início das festividades do Dia do Município e da Santa Padroeira, que se comemora na próxima terça-feira. Foi na autarquia de Mosteiros que o chefe de Estado reconheceu o trabalho das autoridades locais na exploração das potencialidades humanas e financeiras para o desenvolvimento socioeconómico local. José Maria Neves felicitou o presidente da câmara dos Mosteiros, Fábio Vieira, que deverá assumir no mês de Setembro a presidência da Associação dos Municípios Fogo/Brava, destacando as “enormes responsabilidades” que o autarca terá no desenvolvimento das localidades.

Na quarta-feira passada, 09 de Agosto, o presidente da Juventude do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (JPAI), Fidel Cardoso de Pina, foi à Presidência da República manifestar a José Maria Neves a sua preocupação em relação à saída de jovens quadros do país. Fidel de Pina disse que a saída de jovens “pode colocar em causa o futuro do país como a perda massiva de quadros cabo-verdianos, falta de ecossistemas e de políticas públicas para a juventude devido à falta de confiança no Governo”.

No mês passado, no debate sobre o Estado da Nação, que encerrou o ano parlamentar em Cabo Verde, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reconheceu que há jovens a saírem do país à procura de melhores oportunidades, mas recusou a ideia de uma emigração massiva e pediu estudos sobre o fenómeno. O chefe do governo cabo-verdiano disse que há uma diferença entre a constatação de um fenómeno e a sua amplificação e dramatização e quem faz a afirmação categórica de que há uma emigração em massa de jovens, saída massiva de quadros e jovens bem formados, deve estar em condições de apresentar os números.

"Quantos são? Disponibilizem a esta assembleia, neste debate, o número de vistos de trabalho concedidos a jovens quadros, licenciados, doutorados ou com certificados de formação profissional. E não misturem os dados com os vistos de turismo e de estudantes", pediu.

Também, durante uma conferência de jovens na cidade de Assomada, no interior da ilha de Santiago, promovida pela Juventude para a Democracia, o líder da organização juvenil do MPD (partido de sustenta o governo) Vander Gomes, desdramatizou a saída de jovens do país e disse que se deve ver a mobilidade no espaço lusófono como uma oportunidade.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro