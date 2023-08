Cabo Verde: Festival Internacional de Musica Baía das Gatas homenageia cantor Bana

Cabo Verde

Termina hoje mais uma edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, na ilha de São Vicente. O maior e mais antigo festival musical de Cabo Verde.

Foto da 39ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, que acontece na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Trata-se do maior e mais antigo festival musical do país.

A 39ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, que acontece na ilha de São Vicente, é uma homenagem ao cantor cabo-verdiano Adriano Gonçalves, mais conhecido por Bana, falecido há dez anos. A segunda noite do festival arrancou com o tributo a Bana, apelidado também de “O rei da Morna”. Os artistas Leonel Almeida, Dany Silva e Jeniffer Solidade, acompanhados pela Banda Monte Cara cantaram as músicas que ficaram imortalizadas na voz do Bana.

A cantora Jeniffer Solidade, que conviveu com o Bana, disse à RFI na praia da Baía das Gatas que foi uma honra participar da homenagem ao Rei da Morna

“Senti uma honra muito grande. Bana é e será sempre um ícone da música de Cabo Verde, da morna principalmente”, disse a cantora Jeniffer Solidade,

Também, o cantor Leonel Almeida mostrou-se feliz ao homenagear o Bana 39ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas.

“Sinto-me muito feliz, porque convivi com o Bana há mais de 30 anos. Ele é que me levou para o conjunto musical ‘Voz de Cabo Verde’. Sinto-me na obrigação de participar nas actividades da banda Monte Cara que é da família do Bana. E, Bana é o nosso rei” disse o cantor Leonel Almeida.

O maior e mais antigo Festival Internacional de Música em Cabo Verde que acontece na praia da Baía das Gatas, termina na noite deste domingo, com o desfile de artistas e bandas, os nacionais são Ceuzany, Dino d´Santiago, Yuran Beatz, Ary Beatz & Mc Acondize; da Jamaica vem Protoje e de Portugal, Plutónio, rapper português, com ascendência moçambicana.

