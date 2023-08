Cabo Verde: migrantes resgatados relatam como sobreviveram no mar

Cabo Verde

Cabo Verde – Os 38 sobreviventes resgatados de uma piroga a 150 milhas da ilha do Sal na segunda-feira passada, já começaram a contactar os familiares no Senegal. Os migrantes tentavam chegar à Europa. A embarcação que tinha partido do Senegal, transportava inicialmente 101 passageiros.

Publicidade Continuar a ler

Um cidadão do Senegal, conhecido como Baciro residente na ilha do Sal, que tem servido de ponte entre os familiares e os 38 migrantes que foram encontrados numa Piroga à deriva perto do Sal por um navio de pesca espanhol, relatou à imprensa que familiares dos migrantes no Senegal estão aflitos à procura de informação.

Tenho recebido muitas chamadas no meu WhatsApp. Nem conheço os números de telefone. Muitos dos sobreviventes já conseguiram falar com os familiares. A maioria é de Saint-Louis, na região de Thiès.

Após visitar os sobreviventes alojados na Escola Secundária Ramiro Alves Figueira, no Sal, o representante da Comunidade Senegalesa, Medoune NDiaye, contou à imprensa pública cabo-verdiana como os náufragos sobreviveram durante 41 dias à deriva em alto mar a beber água do mar

O motor avariou-se. O vento que carregava a piroga. Não tinham nada para comer, nem para beber. Os migrantes bebiam água do mar para sobreviver.

Os 38 migrantes continuam sob cuidados médicos, até que seja finalizado o processo de identificação e posterior repatriamento para o Senegal, país de partida da embarcação e da maioria das vítimas. Uma delas é natural da Guiné-Bissau.

O naufrágio da piroga com 101 pessoas, fez 63 mortos, a maioria morreu a bordo e os corpos foram atirados ao mar, segundos os sobreviventes. Sete corpos das vítimas estão em câmara fria, na ilha do Sal, para identificação.

De acordo com as autoridades, a embarcação partiu do Senegal no dia 10 de Julho e os migrantes tentavam chegar à Europa.

A rota migratória do Atlântico é habitualmente usada por migrantes africanos que tentam desta forma chegar às ilhas Canárias ou a outros pontos do território espanhol.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde.

01:27 Correspondência de Cabo Verde, 18/08/2023

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro