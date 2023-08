Reguladora da Aviação Civil suspende navegabilidade de avião da BestFly Cabo Verde

Cabo Verde

A Agência de Aviação Civil suspendeu o certificado de navegabilidade de um ATR da TICV operado pela BestFly Cabo Verde. Com isso, muitos passageiros continuam em terra sem conseguirem chegar aos seus destinos e a oposição critica o governo.

Publicidade Continuar a ler

Na origem da suspensão do certificado de navegabilidade de um avião ATR 72 – 212 está o uso de um pneu em mau estado no aparelho, operado pela BestFly Cabo Verde, segundo noticiou a televisão pública cabo-verdiana que cita carta enviada pela Agência de Aviação Civil ao diretor geral da Transportes Interilhas de Cabo Verde, TICV.

A medida, segundo a Agência de Aviação Civil “viola os regulamentos da aviação civil e constituiu um risco elevado à segurança operacional” e que "ao certificado de navegabilidade da aeronave ATR72-212A, MSN 1099, D4-BFA fica suspenso até que sejam esclarecidas e sanadas as questões apontadas".

O maior partido da oposição em Cabo Verde, o PAICV veio a público considerar de “grave e intolerável” a instalação de pneu em mau estado em avião da Bestfly e o membro da Comissão Política Nacional do PAICV, Démis Lobo Almeida, acusou o Governo de implantar a cultura de “negligência e facilitismo” no sector da aviação civil.

“A responsabilidade política por esta situação é do Governo e do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que com pressões e interferências ilegítimas e reiteradas, enfraqueceram a regulação do sector aeronáutico civil, nomeadamente a sua autonomia técnica, aniquilaram a regulação económica, liquidaram a concorrência nos transportes aéreos domésticos, instituíram um monopólio de facto assegurada por uma empresa que tem o Estado como accionista em 30%” afirmou o membro da Comissão Política Nacional do PAICV, Démis Lobo Almeida

Com um ATR em terra, alguns voos interilhas foram cancelados ontem e hoje e muitos passageiros continuam retidos e sem previsão de viagem. O cancelamento de voo está a ter impacto nos festivais de verão que acontecem no país neste mês de agosto. É o caso do festival da Praia de Tedja, no município de Tarrafal de São Nicolau que teve de ser adiado de ontem para hoje porque os dois voos que levam os artistas da cidade da Praia e do Sal para a ilha de São Nicolau foram reprogramados para a tarde deste sábado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro