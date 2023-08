Cabo Verde venceu pela primeira vez no Mundial de basquetebol

Basquetebol

As duas selecções da África Lusófona: Angola e Cabo Verde, venceram os primeiros jogos. Os cabo-verdianos, que se estreiam na prova, arrecadaram um primeiro triunfo na história da modalidade no país com uma vitória por 81-75 frente à Venezuela, num jogo a contar para o grupo F.

Publicidade Continuar a ler

A Selecção cabo-verdiana perdeu na primeira jornada por 60-85 frente à Geórgia, antes de arrecadar este triunfo por 81-75 perante os venezuelanos.

Os cabo-verdianos entraram melhor visto que venceram o primeiro período por 24-23, no entanto a equipa acabou por sofrer no segundo período que perdeu por 9-23, isto significa que no intervalo os venezuelanos estavam na frente: 33-46.

A reviravolta foi realizada nos dois últimos períodos em que os ‘Tubarões’ venceram por 26-20 e por 22-9, fixando o resultado final em 81-75.

O melhor marcador do encontro do lado dos cabo-verdianos foi Betinho Gomes com 22 pontos, à frente de Will Tavares com 20 e de Ivan Almeida com 18.

Quanto aos ressaltos, o melhor foi Edy Tavares, jogador do Real Madrid, com 14 realizados.

Após este triunfo histórico, em conferência de imprensa, Emanuel Trovoada, seleccionador de Cabo Verde, estava feliz e admitiu que agora é o momento de festejar antes de pensar no terceiro e derradeiro jogo frente à Eslovénia.

01:37 Emanuel Trovoada, seleccionador de Cabo Verde 28-08-2023

Emanuel Trovoada, seleccionador de Cabo Verde. © Cortesia FIBA

Cabo Verde ocupa o terceiro lugar na tabela classificativa com três pontos, os mesmos do que a Geórgia, e a um da Eslovénia.

Isto significa que os cabo-verdianos terão de vencer na terceira e última jornada a Eslovénia, a 30 de Agosto, para alcançar o apuramento para a segunda fase da prova.

De notar que no outro encontro do Grupo F, os eslovenos derrotaram os georgianos por 88-67.

Festejos dos atletas cabo-verdianos. © Cortesia FIBA

Angola também arrecadou um triunfo

A Selecção angolana venceu por 80-70 às Filipinas, país anfitrião, num jogo a contar para o Grupo A.

No fim do encontro, em conferência de imprensa, o atleta angolano, Childe Dundão, afirmou que este triunfo foi importante, mas sobretudo frisou que a equipa quer alcançar a próxima fase.

00:41 Childe Dundão, basquetebolista angolano 28-08-2023

Angola, que perdeu na primeira jornada por 67-81 frente à Itália, ocupa o terceiro lugar com três pontos, os mesmos do que a Itália, e a um da República Dominicana.

A 29 de Agosto, os angolanos defrontam a República Dominicana e terão de vencer para alcançar a próxima fase da prova.

O Mundial de basquetebol decorre no Japão, nas Filipinas e na Indonésia até 10 de Setembro, com a presença de cinco países africanos: Costa do Marfim, Sudão do Sul, Egipto, Angola e Cabo Verde.

Nesta segunda jornada, a Costa do Marfim venceu por 71-69 o Irão, o Sudão do Sul derrotou a China por 89-69, e o Egipto foi a única selecção a ter perdido visto que foi derrotada por 74-89 frente ao Montenegro.

A Selecção Angolana de Basquetebol. © Cortesia FIBA

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro