Basquetebol: Cabo Verde perdeu frente ao Japão

A selecção cabo-verdiana perdeu frente ao Japão por 71-80 em território japonês num jogo a contar para o Grupo O do Campeonato do Mundo de basquetebol.

Angola e Cabo Verde estão na luta pelos lugares de 17° a 32° no Mundial de basquetebol que decorre no Japão, nas Filipinas e na Indonésia.

Os cabo-verdianos até entraram bem no jogo visto que venceram o primeiro período por 19-17, no entanto os japoneses, a jogarem em casa, conseguiram arrecadar o segundo período por 33-18 e terminar na frente no intervalo: 37-50.

O Japão continuou a liderar o jogo vencendo o terceiro período por 18-23. No entanto, a selecção cabo-verdiana reagiu no quarto e último período, vencendo esse período por 16-7.

Esse esforço final foi insuficiente visto que Cabo Verde perdeu por 71-80 no segundo e derradeiro jogo de classificação, após Cabo Verde ter sido eliminado na fase principal, reservada aos países que ainda lutam pelo título mundial.

Os melhores marcadores do encontro do lado dos cabo-verdianos foram Edy Tavares e Shane Da Rosa com 11 pontos cada um.

Quanto aos ressaltos, o melhor foi Edy Tavares, jogador do Real Madrid, com 14 realizados.

Em conferência de imprensa, Fidel Mendonça, basquetebolista cabo-verdiano, fez um balanço da participação de Cabo Verde.

No outro jogo do Grupo O, a Finlândia venceu a Venezuela por 90-75.

No agrupamento, os japoneses terminaram na liderança com 8 pontos, à frente dos finlandeses com sete, dos cabo-verdianos com seis, e dos venezuelanos com cinco.

Cabo Verde não foi a melhor equipa africana e não alcançou o apuramento directo para os Jogos Olímpicos de 2024. A selecção cabo-verdiana terá de passar pelos torneios de qualificação para tentar alcançar um lugar nos Jogos Olímpicos que vão decorrer na capital francesa, Paris.

Os angolanos entraram mal no encontro perdendo o primeiro período por 16-30 no pavilhão Manila Araneta Coliseum nas Filipinas.

No segundo período, a selecção angolana conseguiu reagir e pelo menos obter um empate nesse período, 23-23. O que significava que no intervalo, Angola perdia por 39-53.

Nos dois últimos períodos, os sul sudaneses voltaram a vencer por 18-20 e 21-28, fixando o resultado final em 78-101.

O melhor marcador do lado angolano foi Childe Dundão com 21 pontos, à frente de Sílvio de Sousa com 12.

De notar ainda que o melhor ressaltador da equipa angolana foi Jilson Bango que recuperou treze vezes a bola.

Em conferência de imprensa, Leonel Paulo, que anunciou a sua retirada da selecção angolana, admitiu que os sul sudaneses foram mais fortes.

No agrupamento, os sul sudaneses terminaram no primeiro lugar com 8 pontos, à frente dos filipinos, dos angolanos e dos chineses com seis. Na diferença de pontos entre as três nações a seis pontos, as Filipinas ficaram no segundo lugar (+11), Angola na terceira posição (+3), e a China no quarto e derradeiro posto (-14).

De notar que no outro jogo do grupo, as Filipinas venceram a China por 96-75.

Com três vitórias, o Sudão do Sul é a melhor equipa africana do torneio e por consequência apurou-se para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Quanto a Angola, a selecção angolana terá de passar pelos torneios de qualificação para tentar alcançar um lugar nos Jogos Olímpicos que vão decorrer na capital francesa, Paris.

