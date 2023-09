Cabo Verde estuda estratégias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas

Cabo Verde

A Direcção Nacional do Ambiente de Cabo Verde promoveu na cidade da Praia, um workshop de consulta às partes interessadas sobre as políticas e medidas para a mitigação das mudanças climáticas. O país já colocou o combate às alterações climáticas entre as suas prioridades.

Á margem do workshop sobre medidas e estratégias para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, a directora nacional do Ambiente, Ethel Rodrigues, avançou quais são os maiores desafios de Cabo Verde no combate às alterações climáticas.

“Consciencialização e aumento da literacia a nível das mudanças climáticas, porque as estatísticas mostram que a nível nacional estamos muito abaixo daquilo que é a sensibilização e a consciência das mudanças climáticas. O foco do país é aumentar essa literacia” considerou a directora nacional do Ambiente, Ethel Rodrigues.

Cabo Verde está a preparar o seu primeiro relatório bienal sobre medidas e estratégias para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, a ser submetido à Convenção Quadro das Nações Unidas para a Redução das Mudanças Climáticas.

Apesar da contribuição mundial de Cabo Verde, em termos de emissões do Dióxido de Carbono, ser baixa, o consultor do relatório, Almeida Sitoe, realçou que o sector da energia é o principal emissor dos gases de efeito estufa no arquipélago.

“A começar pelo sector de energia, que é o sector que tem maiores emissões no país, ao mesmo tempo o sector onde existe maior potencial de reduzir as emissões, mas também no sector do turismo e no sector de água, no processo de dessalinização” indicou o consultor do relatório, Almeida Sitoe.

O workshop que foi considerado um momento de partilha e consulta de informações sobre o trabalho a fazer em matéria de mitigação das mudanças climáticas a nível dos principais sectores socioeconómicos, foi organizado num altura em que o governo acaba de anunciar que a aposta nas energias limpas e conectividade das ilhas vão ser as suas prioridades no orçamento de 2024.

