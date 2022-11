COP 27

Aquecimento do planeta pode ultrapassar os +1,5° dentro de nove anos

Em 2022 constatou-se um forte aumento da utilização do petróleo devido à retoma plena da aviação (+2,2%). AP - Peter Dejong

Texto por: Cristiana Soares 2 min

Se o mundo continuar nesta rota, o aquecimento global do planeta deve ultrapassar os +1,5° dentro de nove anos. As projecções apontam para que a emissões de gases com efeito de estufa ultrapassem os “40,6 mil milhões de toneladas de CO2” em 2022, um aumento de 1% em relação ao ano passado. Dizem os peritos que o mundo voltou aos níveis “antes covid-19".