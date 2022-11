Atraso nas negociações prolonga COP 27 até amanhã

COP 27

O presidente da COP 27 acaba de confirmar o prolongamento da Cimeira do Clima até amanhã, sábado, 19 de Novembro de 2022. Sameh Choukri apelou às partes a “passarem para uma velocidade superior”, num momento em que as negociações patinam sobre as questões de financiamento dos países pobres.

A 27a Conferência mundial das Nações Unidas sobre o clima vai prolongar-se até, pelo menos, amanhã, anunciou o presidente da COP, o egípcio Sameh Choukri, a poucas horas do encerramento inicialmente previsto.

“Estou determinado a terminar esta conferência amanhã [sábado]”, declarou o também ministro dos Negócios Estrangeiros do Egipto, que se mostrou inquieto com os assuntos ainda em aberto: “continuo preocupado com o número de questões ainda por resolver, nomeadamente sobre finanças, redução das emissões de gases com efeito de estufa, as perdas e danos e as suas ligações".

“Apelo as partes a trabalharem em conjunto para resolverem as questões que faltam o mais rapidamente possível”, acrescentou.

Apesar do prolongamento da COP 27 e da ausência de consenso, o dossier “Danos e perdas”, parece ter avançado desde ontem à noite. Depois da União Europeia ter dado um passo no sentido de aceitar o princípio da criação de um “fundo de resposta às perdas e danos” dedicado aos países mais vulneráveis e “espelhando as realidades financeiras de 2022”. A UE quer que este financiamento implique alguns países emergentes, como a China, mas que não integram o clube dos países ricos.

A proposta europeia está igualmente condicionada a um maior esforço no plano da redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia lembrou que se trata de uma “proposta final”, acrescentando que “em qualquer negociação se uma parte cede e a outra não se mexe, ao fim de algum tempo a negociação termina.”

Resta agora saber qual vai ser a resposta a esta proposta por parte do G77 + China, que congrega mais de 130 países em desenvolvimento.

Apesar de prolongada apenas até amanhã, num email enviado às delegações, a presidência egípcia da COP prolongou todos os serviços logísticos associados a esta cimeira até, pelo menos, domingo.

