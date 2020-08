“Terramoto em Barcelona”: Messi anuncia querer sair

O craque do Barcelona, Lionel Messi, anunciou à direcção do seu clube querer sair. PSG e Manchester City são os candidatos mais fortes na corrida ao recrutamento do jogador.

O desportivo português A Bola chamou à notícia: “Terramoto em Barcelona”. Em causa, o anúncio da estrela de futebol, Messi, esta terça-feira, que avançou aos seus dirigentes querer sair do Barça.

Já o francês L’Equipe faz manchete com a pergunta “Adios?” em cima da fotografia do argentino e escreve que os dois clubes de Manchester, o Inter de Milão e o PSG são os candidatos citados para o recrutarem.

Mas a liderar a corrida na luta dos milhões por Messi estão o Manchester City e o PSG. O treinador dos citizens Pep Guardiola nunca escondeu a vontade de reencontrar o jogador que já treinou, mas o maior poderio financeiro do PSG pode ser determinante. O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, garantiu que o argentino seria "bem-vindo".

O repórter do canal de televisão brasileiro Esporte Interativo, Marcelo Bechler, foi dos primeiros a falar da saída de Messi e disse que o número 10 do Barça já escolheu o novo clube que será o Manchester City. A imprensa catalã fala também num telefonema de Messi a Pep Guardiola.

Há nove meses, quando foi premiado com a sua sexta Bola de Ouro, o craque argentino jurava amor eterno ao clube onde está há 13 anos. Agora, bate com a porta depois da humilhante derrota na Liga dos Campeões ao perder por 8-2 com o Bayern Munique, numa época marcada pela interrupção devido à pandemia de covid-19 e pela perda do campeonato para o Real Madrid. Há, ainda, rumores de que ele já não se entendia com a direcção de Josep Maria Bartomeu, que teria deixado de acreditar no projecto do clube e que estaria insatisfeito com o tratamento dado a alguns colegas, como a Luís Suarez que teria sido informado da sua saída através de um simples telefonema.

