Jovem esloveno Tadej Pogacar vence 107a edição de Volta à França

O ciclista esloveno Tadej Pogacar celebra no pódio dos Campos Elísios a sua vitória, na centésima sétima edição do Tour de France.

O esloveno Tadej Pogacar foi o grande vencedor do Tour de France, volta ciclista à França, ao percorrer os 3.400 kms da prova cuja média foi de 39,866 kms horários. Apenas com 21 anos, Pogacar tornou-se o mais jovem ciclista a vencer a prestigiosa competição francesa desde 1903.

Publicidade Continuar a ler

Tadej Pogacar entra na história do Tour de France como o mais jovem vencedor da competição, desde 1904, ao cortar a meta da Avenida dos Campos Elísios (Champs-Elysées) em Paris, com a lendária camisola amarela.

Pogacar que festeja nesta segunda-feira o seu vigésimo segundo aniversário, torna-se o segundo vencedor mais novo da Volta à França.O primeiro em 903, data da criação da pova, foi Henri Cornet que tinha na época 19 anos.

O jovem esloveno é também o primeiro ciclista a vencer o Tour numa participação inicial, desde o francês Laurent Fignon em 1983.

Tadej Pogacar qualificou de memoráveis as três semanas passadas nas estradas de França, não obstante as restrições impostas pela a pandemia de Covid-19 à 107a edição do Tour, que foi corrido à uma média horária de 39,868 Kms.

Pogacar concluiu a também chamada Grande Boucle num total de 87h 20mn e 05s. Nas segunda e terceira posições classificaram-se respectivamente o também esloveno Primoz Roglic à 59 segundos e o australiano Richie Porte à 3mn 30s.

O ciclista e igualmente filósofo, Guillaume Martin, foi o primeiro francês na classificação geral ao terminar a prova no décimo primeiro lugar à 16mn e 58s do vencedor.

Nelson Oliveira, único ciclista português nesta última edição do Tour, concluiu a prova no quinquagésimo quinto lugar à 3 h 01mn e 41s.

O irlandês Sam Bennet venceu ao sprint ,nos Campos Elísios em Paris, a vigésima primeira e última etapa da Volta à França 2020.

A centésima sétima edição do Tour de France decorreu de 29 de Agosto a 20 de Setembro e caracterizou-se por um percurso particularmente montanhoso.

Dos 176 concorrentes iniciais, 146 concluíram a emblemática e popular prova ciclista francesa, corrida num percurso total de 3.400 kms.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro