Roland Garros: último dia da segunda ronda com programa excepcional

Último dia da segunda ronda nos cortes de Roland Garros fica marcado por um programa excepcional com Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, mas também os franceses Gaël Monfils, Fiona Ferro e Kristina Mladenovic.

Esta quinta-feira, 3 de Junho, o tempo parece ter parado em Roland Garros neste último dia de encontros da segunda ronda. Novamente Gasquet-Nadal, Federer, Nadal e Djokovic nos Campos e Monfils para salvar a honra tricolor. O programa desta quinta-feira parece um déjà vu, sim, mas o cardápio continua apetitoso.

Gaël Monfils frente a Mikael Ymer na segunda ronda do Roland-Garros, 3 de Junho. Martin BUREAU AFP

O francês, Gaël Monfils, foi afastado de Roland Garros à segunda volta pelo sueco Mikael Ymer por 6-0, 2-6, 6-4, 6-3. O francês parecia ter o jogo em mãos no terceiro 'set', antes de voltar a cair no marcador. O sueco Mikael Ymer espera agora pelo próximo adversário Sinner ou Mager.

Richard Gasquet Anne-Christine POUJOULAT AFP/Archives

Richard Gasquet enfrenta esta noite Raphael Nadal. Em 17 anos, os dois jogadores cruzaram-se 16 vezes sem nenhum vitória para o francês, desde 2005.

O espanhol Rafael Nadal. Christophe ARCHAMBAULT AFP/Archives

Roger Federer venceu esta quinta-feira o croata Marin Cilic por 6-2, 2-6, 7-6, 6-2 em duas horas e meia. Apesar de o suíço, de 39 anos, ter somado 9 vitórias em 10 encontros frente ao croata, de 32 anos, Federer teve de usar armas para passar à terceira ronda, perante um jogador que nunca passou dos quartos-de-final. Roger Federer não entrava num torneio desde Janeiro de 2020. O suíço de 39 anos, detentor de 20 títulos do Grand Slam, perdeu em ritmo e já percebeu que terá de evitar encontros longos para vencer.

Roger Federer © Pierre Rene-Worms/RFI

À procura do segundo título na carreira em Roland Garros e do 19.º Grand Slam, Novak Djokovic, número um do mundo, voltou esta tarde a descobrir o público parisiense ao vencer Pablo Cuevas, número 92 do mundo, por 6-3, 6-3, 6-4. O sérvio já tinha afastado o francês Lucas Pouille na primeira ronda e afasta agora o uruguaio, difícil de manobrar na terra batida.

Djokovic frente a Cuevas, 3 de Junho de 2021. Martin BUREAU AFP

