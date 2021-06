Roland-Garros: pior resultado francês desde 1968 na segunda ronda

Corte Philippe Chatrier do Grand Slam Roland-Garros, em Paris.

Esta quinta-feira, 3 de Junho, apenas dois franceses e quatro francesas se mantêm nos quadros na segunda ronda desta edição do torneio francês Roland Garros. Um dos piores resultados desde o início do ténis moderno em 1968.

Esta quinta-feira, 3 de Junho, fica marcada pelo facto de os franceses terem perdido mais um tenista na prova. Gaël Monfils foi afastado pelo sueco Ymer por 6-0, 2-6, 6-4, 6-3. Na competição mantêm-se apenas seis jogadores franceses, um deles Richard Gasquet que enfrenta esta noite o espanhol Raphael Nadal, contra o qual o francês nunca venceu.

Esta edição, tão aguardada, está a desiludir os franceses, quatro dias depois do arranque do Grand Slam. Nas redes sociais, os internautas não escondem decepção: “penso que este é a pior edição de Roland Garros para os franceses no século XXI”, ou “o balanço dos franceses é catastrófico, nunca vimos nada assim”. Dados da ATP apontam que esta é a prior representação de tenistas franceses em França desde 1968, ano em que os torneios de Grand Slam se tornam “open”, isto é abertos aos profissionais.

18 franceses na primeira volta, 16 eliminados

Richard Gasquet e Enzo Couacaud são os únicos dois franceses a manterem-se na segunda ronda. Se calcularmos a média desde 1968, mais de um tenista francês em dois consegue qualificar-se para a segunda ronda.

11 francesas na primeira ronda, 7 eliminadas

Quanto ao ténis feminino, entre as 11 tenistas presentes na primeira ronda, quatro passaram para a fase seguinte: Fiona Ferro, Kristina Mladenovic, Caroline Garcia e Harmony Tan. Uma média que corresponde às estatísticas dos últimos 12 anos. Em média, segundo dados da WTA, nos últimos 20 anos 40% das tenistas francesas qualificaram se para a segunda ronda do torneio, contra 36% nesta edição.

