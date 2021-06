Roland Garros prossegue para terceira ronda sem franceses

Corte Philippe Chatrier do Grand Slam Roland-Garros, em Paris.

A terceira ronda do Grand Slam parisiense arranca esta sexta-feira, 4 de Junho, sem franceses. Os quatro últimos tenistas tricolores foram eliminados logo na segunda ronda da edição Roland Garros 2021.

Depois da eliminação de Enzo Couacaud na quarta-feira, 2 de Junho, Gaël Monfils esta quinta-feira ao meio-dia, a derrota do francês Richard Gasquet frente a Rafael Nadal arrasou a esperança francesa nesta edição.

Um feito que não acontece desde 1968. "Pior do que uma hecatombe", aponta esta sexta-feira o esquerdista libération, "sintomático da crise no ténis francês, entre o fim de uma geração e uma nova que tarda a chegar".

Richard Gasquet inclinou-se ontem à noite frente a Rafael Nadal. O espanhol venceu por 6-0, 7-5, 6-2. Depois do encontro afirmou que "o mais importante é esforçar-se para conseguir objectivos".

Depois da derrota de Richard Gasquet, a França fica sem representantes na terceira ronda do Roland Garros. O francês diz "nunca ter visto nenhum jogador como Nadal".

Gaël Monfils, foi afastado pelo sueco Mikael Ymer por 6-0, 2-6, 6-4, 6-3. "Um momento muito, muito difícil", desabafou o tenista francês.

O suíço Roger Federer venceu o croata Marin Cilic por 6-2, 2-6, 7-6, 6-2. Federer diz ter ficado bastante "surpreendido com a energia que conseguiu encontrar no corte Philippe Chatrier" do Grand Slam Roland-Garros, em Paris.

O sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, venceu o uruguaio Pablo Cuevas em três 'sets', 6-3, 6-3, 6-4. Djokovic não escondeu a "grande satisfação da performance" frente a Cuevas.

No ténis feminino francês, o dia de quinta-feira fica marcado pelas desfeitas das francesas Kristina Mladenovic face a Anett Kontaveit e da número um francesa Fiona Ferro, afastada por Jennifer Brady.

