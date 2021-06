Novak Djokovic vence Roland Garros

Novak Djokovic conquistou este domingo o seu 2º título de Roland Garros frente a Stefanos Tsitsipas. Uma final em cinco sets: 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 e 6-4, nesta que foi a 28ª final de Grand Slam do sérvio.

O actual número 1 do mundo, e que ficou mais semanas na liderança da história, enfrentou este domingo, 13 de Junho, o grego Stefanos Tsitsipas, que chegou pela primeira vez à final em Roland Garros e tentou quebrar a sequência de quatro derrotas consecutivas para o sérvio.

Em quatro horas e 12 minutos de encontro, a estratégia de Novak Djokovic foi a de começar por cansar o adversário para depois entrar no encontro e conquistar o 2º título na terra batida parisiense e o 19º título em Grand Slams.

No corte central Philippe Chatrier, viveu-se um verdadeiro braço-de-ferro na final entre o número um do mundo e a nova geração do ténis, Stefanos Tsitsipas, quinto mundial.

Depois de ter feito "o melhor encontro da vida" numa batalha épica frente a Rafael Nadal na meia-final, o sérvio venceu o grego Stefanos Tsitipas, por 3-2 na final, disputada no Phillipe-Chatrier.

O primeiro set do encontro foi renhido até ao fim. O encontro começou com os parciais de 7-6 e 6-2 para o grego. Novak entrou no encontro e venceu os últimos três sets: 6-3, 6-2, 6-4.

Stefanos Tsitsipas, 22 anos, não conseguiu manter a consistência do início ao fim. O grego é quinto do mundo e melhor do ano. Passou pelo alemão Alexander Zverev, 6º, em cinco sets.

O sérvio conquistou est domingo o seu 19º título de Slam e aproxima-se de Nadal e Roger Federer que somam 20 títulos.

Campeão em 2016, Djokovic também chegou às finais do Grand Slam em terra batida em 2012, 2014, 2015 e no ano passado. Djokovic é o primeiro jogador com, pelo menos, dois títulos em cada um dos majors e vai perseguir o inédito Grand Slam ‘a cavalo’: vencer Open da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos no mesmo ano.

