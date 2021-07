Inglaterra venceu a Dinamarca e vai à final

Adeptos da Inglaterra festejam vitória sobre a Dinamarca e passagem à final do Euro2020. Londres, 7 de Julho de 2021.

A Inglaterra qualificou-se, esta quarta-feira, para a final do Europeu de futebol. Os ingleses venceram a Dinamarca por 2-1, após prolongamento, na segunda meia-final do Campeonato Europeu de Futebol, disputada no Estádio de Wembley, em Londres.

A final do Campeonato Europeu de Futebol vai opor a Inglaterra à Itália, no próximo domingo 11 de Julho, no Estádio de Wembley, em Londres, em território inglês. Um mês após o início da prova que decorreu em Roma, na capital italiana. A Inglaterra foi campeã mundial em 1966 e a Itália venceu o Euro1968.

Inglaterra superou a Dinamarca nas meias

Um encontro com uma reviravolta incrível. A Dinamarca entrou melhor e abriu o marcador aos 30 minutos com um livre directo de Mikkel Damsgaard.

Um tento que acordou os ingleses, algo apáticos e nervosos neste início de jogo.

A reacção da Selecção dos ‘Três Leões’ foi rápida. Aos 39 minutos de jogo, após um cruzamento de Bukayo Saka, o defesa dinamarquês Simon Kjaer marcou na própria baliza.

O empate manteve-se até ao fim do tempo regulamentar. No prolongamento os ingleses vão beneficiar de uma grande penalidade.

O avançado Harry Kane vai falhar a marcação da grande penalidade, mas vai marcar na recarga, aos 104 minutos, após a defesa do guarda-redes Kasper Schmeichel que no entanto não agarrou a bola que ficou ao alcance do avançado britânico.

2-1 para a Inglaterra que alcança pela primeira vez uma final europeia e vai tentar conquistar o seu primeiro título continental.

Na sua história os ingleses venceram o Mundial em 1966 mas nunca o Campeonato da Europa.

Recorde-se que a Selecção italiana venceu por 4-2 na marcação das grandes penalidades a Espanha, isto após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, num jogo que decorreu no Estádio Wembley em Londres, na Inglaterra.

