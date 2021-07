Jogos Olímpicos estão oficialmente abertos

A cerimónia de abertura está a decorrer, esta tarde, em Tóquio, presidida pelo imperador do Japão Naruhito. Presente está também o presidente francês, Emmanuel Macron.As delegações dos vários países participantes estão a desfilar. E todos os países lusófonos estão representados.

Publicidade Continuar a ler

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos está a decorrer, esta quarta-feira, em tons e sons nipónicos, em Tóquio.

As delegações dos oito países lusófonos estão presentes, tendo Cabo Verde a maior equipa olímpica de sempre. O país está representado em cinco modalidades.

Os jogos Olímpicos decorrem, desta vez, sem público, sob o signo da Covid 19.

Marca presença nesta sessão de abertura o presidente francês Emmanuel Macron

Devido aos condicionalismos da Covid 19, Macron faz-se acompanhar apenas pelo ministro da educação, da juventude e do desporto.

No Japão, o chefe de estado francês encontrou-se já com o presidente do Comité Olímpico.

Na agenda esteve a preparação das próximas olimpíadas de 2024, que vão decorrer em Paris.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro