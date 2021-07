Macron na abertura dos Jogos Olímpicos no Japão

O presidente francês está já no Japão, onde assistirá, este início de tarde, à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Emmanuel Macron faz-se acompanhar apenas pelo ministro da educação, da juventude e do desporto devido às restrições impostas pela Covid 19.

Emmanuel Macron reuniu, em Tóquio, com a delegação francesa a quem apresentou os seus cumprimentos.

O chefe de estado francês encontrou-se, logo à chegada, com o presidente do Comité Olímpico. Na agenda esteve a preparação das próximas olimpíadas de 2024 em Paris. Macron diz querer envolver os atletas, e também toda sociedade francesa, inclusive as crianças.

Na ocasião, o presidente francês reconheceu que a situação sanitária continua a ser uma preocupação, mas não deve ser um obstáculo ao espírito desportivo.

Recorde-se que os jogos olímpicos do Japão vão decorrer sem a presença de público.

