Jogos Olímpicos: Pedro Pichardo e Hugues Zango reagem a lugares no pódio

Pedro Pichardo e Hugues Zango obtiveram a medalha de ouro e bronze, respectivamente, no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio. © JOSÉ COELHO/LUSA - Ina FASSBENDER / AFP

Portugal conquistou hoje a sua primeira medalha de ouro dos últimos 13 anos nos Jogos Olímpicos, com o triplo salto de Pedro Pichardo. Hugues Fabrice Zango também conquistou a primeira medalha para o Burkina Faso, com a obtenção do bronze, na mesma competição.