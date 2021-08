Lionel Messi chora na partida do Barcelona sem revelar novo clube

Lionel Messi emocionou-se na despedida oficial do Barcelona, com centenas de adeptos do clube catalão a acorrerem ao Estádio Camp Nou para a última homenagem ao seu ídolo. Quanto ao próximo clube que vai representar, Messi disse ainda estar tudo em aberto.

Publicidade Continuar a ler

Lionel Messi chorou esta manhã na tribuna do Estádio Camp Nou, em Barcelona, dizendo adeus ao clube que representou durante 21 anos e também à cidade onde viveu durante mais de duas décadas.

Na conferência de imprensa, Lionel Messi esclareceu que as negociações com o clube espanhol decorriam de forma normal e que tudo indicava que ficaria no clube, mas terão sido os entraves postos pela Liga espanhola que impediram a manutenção do argentino, que negociava um contrato mais vantajoso, no Barcelona.

"Eu e a minha família estávamos convencidos que íamos continuar aqui, na nossa casa, que era o que mais queríamos. Agora tenho de me despedir. Foram muitos anos, toda a minha vida. Cheguei com 13 anos. Após 21 anos vou-me embora com a minha mulher, os meus três filhos que são catalães e argentinos. Não podia estar mais orgulhoso pelo que fiz e vivi nesta cidade", disse o jogador.

Agora, um dos melhores jogadores do Mundo está sem clube, em apesar das suspeitas de uma vinda para o Paris Saint Germain, Messi garante que ainda não há nada fechado com nenhum clube.

"É uma possibilidade. Até agora não tenho nada fechado com ninguém. É verdade que quando se soube recebi muitas chamadas, muitos clubes interessados, mas não tenho nada fechado", garantiu o internacional argentino.

Jornalistas e adeptos foram claros na despedida, com uma salva de palmas que envolveu toda a Catalunha depois de 35 títulos ganhos no Barcelona.

Greatest Applause

Of

All

Time pic.twitter.com/YoJt8nkTZc — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro